Shirley Arica llora de emoción por sorpresa de su hija en El poder del amor

El poder del amor presentó, en el avance de su capítulo 60, un emotivo momento entre Shirley Arica y su familia. La participante, quien está en Turquía desde hace algunas semanas, contó en muchas ocasiones cuánto extrañaba a su pequeña y su madre, por lo que la producción le realizó una inesperada sorpresa.

“Astrid, la mamá de Shirley Arica, está de cumpleaños este día. Está de fiesta, allá en Perú”, dijo la presentadora del programa segundos antes de mostrar la videollamada.

La chica reality se sorprendió al ver a su hija, madre y otros miembros de su familia. “Feliz cumpleaños, mami. Sabes que no estamos juntas, pero te amo y adoro”, expresó.

En un momento de la charla, su pequeña le dedicó unas palabras a Shirley y la emocionó hasta las lágrimas. “Mami, te amo”, le dijo la primogénita de la popular ‘Chica realidad’.

“ Yo también te amo con toda mi alma ”, le respondió Arica, mientras su compañeros se mostraban conmovidos por la escena.

Shirley Arica recuerda llamada de su madre

En la edición pasada de El poder del amor, Shirley Arica se quebró al recordar que buscó consejos de su madre tras las experiencias que ha estado viviendo en el reality.

“Estoy pasando por unos momentos complicados, bastantes, y normalmente no hablo mucho con mi familia, pero hace unos días decidí conversar con mi mamá y le comenté un poco sobre las cosas que me están pasando, de lo que me cuesta abrirme, de cómo me siento al llegar y estar sola en el cuarto”, dijo luego de ser consultada sobre su vínculo con Sebastián Tamayo.

“Me dio muchos consejos, la escuché bastante, y, bueno, decidí dejarme llevar por lo que a veces siento o pienso. Estoy siendo yo. Sí, tengo miedo de un montón de cosas porque obviamente he sufrido muchísimo, pero si las cosas se dan, chévere y si no, bueno, lo intenté”, agregó.