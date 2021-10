Rosángela Espinoza se niega a grabar La academia en EEG: Ya estoy eliminada y no pagan extra

¡No se queda callada! Rosángela Espinoza quedó eliminada de Esto es guerra por decisión de sus compañeros en la edición del día 12 de octubre. Tras ello, la ‘Chica selfie’ se pronunció y habló acerca del programa, pues la modelo también era parte de La academia, serie que pertenece al reality. Sin embargo, la popular ‘Rous’, indicó que no seguirá grabando dicha serie debido a que ya no es integrante de EEG.

A través de sus redes sociales, Rosángela reveló que le pidieron quedarse para grabar una parte de la serie, sin embargo, mencionó que no aceptó y decidió irse porque no recibiría un pago extra.

“Ayer querían que me quede para grabar la secuencia que me tocaba. Disculpa, si ya estoy eliminada. Pero, si me pagas por mi trabajo, grabo esa secuencia que falta y me quedo. Para eso no pagan nada extra a nadie, en fin, no me quedé” , sentenció.

Publicación de Rosángela Espinoza. Foto: Instagram

Madre de Rosángela Espinoza celebra su eliminación de Esto es guerra

Blanca López, la madre de Rosángela Espinoza, se pronunció en redes sociales luego de que la chica reality fuera eliminada de Esto es guerra por sus propios compañeros. La señora se mostró de acuerdo con la salida de su hija y no dudó en arremeter contra el programa y el equipo de producción.

A pesar que la publicación fue borrada, el programa Amor y fuego lo presentó en un avance. “Gracias a Dios saliste de ese bodrio, favor que te hicieron”, se lee en parte del mensaje publicado en Instagram.