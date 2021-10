Allison Pastor aclara su relación con Korina Rivadeneira: “No hay amistad, somos rivales”

Solo es trabajo las une. Allison Pastor dejó en claro que le aleja por completo de la bailarina Korina Rivadeneira al asegurar que entre ellas no hay amistad y menos ahora que compiten con distintas camisetas en el programa reality Esto es guerra.

Korina Rivadeneira y Allison Pastor

Esto se dio a conocer gracias a una entrevista que se realizó la esposa de Erick Elera, tras volver a competir contra Korina Rivadeneira en el programa Esto es guerra, luego de que la también empresaria retornara del viaje familiar que tuvo en Bolivia.

De esa forma, Allison aclaró: “Qué casualidad, justo hablando con ella (Korina Rivadeneira) ambas nos fuimos de viaje y regresamos al Perú el mismo día. Venimos a competir, no hay amistad somos rivales ahorita”, negando así cualquier posibilidad de amistad con la venezolana.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para contar algunos detalles de su estadía en el país del altiplano: “Lindo estar en Bolivia, ver cómo la gente quiere a mi esposo, la gente muy bonita. Me relajé un poquito, ahora vengo a relajarme a la competencia. En Bolivia me siento en Perú porque saludan a mi esposo en la calle, lindo que vayas a un país que no es el tuyo y que te reconozcan es muy bonito”.

La pareja de esposos Elera Pastor está analizando la posibilidad de quedarse a radicar en Bolivia el próximo año por cuestiones laborales junto al hijo menor de ambos. No obstante, hasta el momento no hay nada confirmado.