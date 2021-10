Aída Martínez niega haberse referido a Magaly Medina: “‘Doñas Magas’ hay muchas”

En las últimas horas se ha generado una fuerte polémica entre Aída Martínez y Magaly Medina tras los comentarios emitidos por ambas. Todo comenzó cuando la conductora criticó duramente a la modelo por la forma en cómo criaba a su hija; sin embargo, esta no se quedó callada y le respondió haciendo referencia al hijo poco conocido de la periodista.

De inmediato, la prensa de espectáculos en el Perú rebotó los comentarios de la influencer e indagó sobre el misterioso joven que muy pocas veces fue visto en pantallas. Sin embargo, luego de algunas horas, la propia Aída volvió a pronunciarse sobre esta polémica y aseguró que en ningún momento se refirió a la conductora de Magaly TV, la firme.

“Ninguno de los comentarios que yo he hecho o las historias que yo he contado tienen nombre o apellido, menos están sujetas a alguna imagen donde yo pueda dañar la reputación de alguien. Solo son historias y tengo muchas más para contar, y si alguien se ha sentido en el Perú identificada con las historias que yo he contado, me imagino que saldrá a responder”, inició.

“No me hago responsable en lo absoluto de lo que ha sacado la prensa escrita, televisiva y de redes sociales, porque cuando yo diga nombre, apellido o nombre de algún programa de televisión, me haré cargo, por lo pronto puedo seguir contando las historias que se me dé la gana. ‘Doñas Magas’ hay muchas”, finalizó mediante las historias de su cuenta de Instagram.

Magaly Medina respondió duramente a Aída Martínez por hablar de su hijo

Como era de esperarse, Magaly Medina le dedicó varios minutos de su programa para responderle a Aída Martínez por referirse a su hijo. La conductora aseguró que nunca se debió haber metido al joven en este pleito, señalando que siempre cuidó su privacidad y la de su familia.

“No le puedo permitir que se metan con una persona de mi vida, como mi hijo, del que he cuidado tanto su privacidad. Acá la pública soy yo, la que saca los ampays soy yo, la comunicadora soy yo. Y así cuando lo defendí siempre como cuando estaba en la universidad y sus profesores despotricaban de mí, así lo separé de mi vida”, indicó.