Timothee Chalamet rompe su silencio sobre acusaciones de violación contra Armie Hammer

El actor Timothee Chalamet se pronuncia por primera vez sobre las polémicas acusaciones que enfrenta Armie Hammer, quien interpretó a su interés amoroso en la película Call me by your name. Múltiples mujeres han alegado que Hammer las habría violentado sexual y psicológicamente.

Chalamet es el nuevo personaje de portada de la revista Time. Durante su entrevista, el joven de 25 años fue cuestionado sobre las acusaciones contra su colega.

“Entiendo totalmente por qué preguntas eso, pero es una pregunta que merece una conversación más amplia y no quiero darte una respuesta parcial”, contestó Timothee.

“Él objeta cuando se le pregunta sobre su coprotagonista Armie Hammer, quien ha negado una acusación de violación”, escribió el periodista Sam Lansky sobre la reacción de Chalamet ante la pregunta.

Las denuncias contra Armie Hammer

El 2021 ha sido un año tumultuoso para el actor de La red social. En enero se retiró de la película Shotgun wedding, la cual iba a protagonizar con Jennifer López, tras acusaciones de haber manipulado sexualmente a múltiples mujeres.

Las presuntas víctimas publicaron en Twitter capturas de pantalla de mensajes que les habría mandado Hammer, donde les hacía propuestas perturbadoras ligadas a la antropofagia. Aun así, el actor negó todo.

“No estoy respondiendo a estas mentiras, pero a la luz de los viciosos y espurios ataques en línea contra mí, no puedo en conciencia dejar a mis hijos durante cuatro meses para rodar una película en la República Dominicana. Lionsgate me está apoyando con esto y les estoy agradecido por eso”, comunicó públicamente junto a su retiro del largometraje.

Meses después, el artista fue acusado de violar a una mujer en 2017. La víctima se identificó como Effie. Según informó la Oficina de delitos sexuales, el expediente del caso se abrió el 3 de febrero.

Effie explicó la situación en redes sociales durante una conferencia virtual con su abogada, narrando su encuentro con el actor. “Durante esas cuatro horas intenté escapar, pero no me dejaba. Pensé que me iba a matar. Entonces me dejó, sin preocuparse por mi bienestar”, declaró.