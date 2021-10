Rodrigo González revela que nunca vio Al fondo hay sitio

Sin pelos en la lengua. Durante la última emisión del programa Amor y fuego, Rodrigo González confesó que nunca vio la recordada telenovela Al fondo hay sitio, emitida por América televisión.

“Si yo te dijera que nunca en mi vida, y te lo juro, nunca he visto un capítulo de Al fondo hay sitio. Sé de qué va, sobre ‘Los Maldini’ y ‘Los Gonzáles’, los ricos y los pobres, pero en mi vida lo he visto”, le dijo a Gigi Mitre.

El popular ‘Peluchín’ explicó el motivo por el que nunca vio esta producción, pues, según sus declaraciones, le parecía que los actores “sobreactuaban”.

“Mira, esto que ha estado al aire años con 40 puntos de rating, o sea, como si siempre hubiera fútbol, pero en mi vida pude aguantar 10 minutos. Las actuaciones eran tan disforzadas, tan sobreactuadas, los chistes malos. Me preguntaba: ¿esto tiene tanto rating?”, puntualizó.

Como se sabe, Al fondo hay sitio fue una telenovela producida por América Televisión en 2009, a cargo de Efraín Aguilar y Gigio Aranda. En total, duró ocho temporadas. En sus capítulos finales consiguieron picos de hasta 49 puntos de rating, convirtiéndose así en una de las producciones más aclamadas por los espectadores.

No es la primera vez que el presentador de Willax suelta este tipo de comentarios, ya que justamente este lunes también emitió un fragmento de la tercera entrega de La academia de Esto es Guerra, donde se mostraba la parte en que Pancho Rodríguez confesaba su amor por Tepha Loza e ignoraba a Rosángela Espinoza. Al respecto, ‘Peluchín’ no dudó en comparar a la chica reality con Johanna San Miguel, pues afirmó que no le cree a ninguna cuando actúan o hablan.

“Cuando veo a Rosángela, a mí me pasa algo parecido que cuando veo a Johanna San Miguel, que no le creo. Siento que lo que me dicen, se lo están mandando decir y lo hace como se lo piden”, expresó.