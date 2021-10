John Kelvin sobre sus días en el penal: “Cuando escuché mi nombre me sentí avergonzado”

Luego que el recurso de apelación de John Kelvin fuera declarado infundado por la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia, el cantante de cumbia reveló detalles de sus días en el penal de Lurigancho. Recordemos que el artista fue recluido tras la denuncia por agresión física y psicológica que le interpuso su esposa Dalia Durán.

John Kelvin manifestó que ha lanzado un emprendimiento de venta de billeteras y polos que aprendió gracias a los talleres que ha llevado dentro de la cárcel. Además, anunció que ha compuesto 10 temas, entre ellas una canción que se titula “Salsicumbia canera”.

“Agradezco al INPE por el apoyo y espero que otras personas se sumen a esta iniciativa para implementar más máquinas, una computadora moderna para hacer los diseños. Desde que llegué hice talleres de guitarra, canto y pintura; también participé en un campeonato de hip hop. Aunque estoy en un lugar que desearía que nadie pueda pisar, les digo que siempre busquen la manera de salir adelante”, expresó el cantante de 35 años para Trome.

Aseguró que se sintió avergonzado cuando los policías lo llamaron en el penal, bajó mucho de peso y lloraba todos los días. Sin embargo, mencionó que contó con el apoyo de sus compañeros del pabellón.

“Fue muy duro, por mi mente pasaron muchas cosas (se le quiebra la voz). Aquí la ‘cuenta’ es a las 5.30 de la mañana y cuando escuché mi nombre me sentí avergonzado. Lloraba todos los días, aún lloro, pesaba 74 kilos y bajé a 69 ″, agregó.

“Mis tres pequeños me cantaron el ‘Happy birthday’ y el corazón se me comprimió, lloré muchísimo fueron lágrimas de sangre. (...) Fue durísimo, pero mis compañeros me levantaron el ánimo con un campeonato de fulbito entre cuadras”, sostuvo.

Afirmó que se ha perdonado y que ahora se dedica a recibir la palabra de Dios junto a un grupo de internos. “Siempre he creído en Jesús ahora estoy haciendo lo que Dios quiere, me estoy humillando ante él, estar aquí ya casi cuatro meses hizo que me reencontrara conmigo mismo, porque mi corazón estaba tan oscuro, triste, mis pensamientos y emociones eran muy confusas”, dijo John Kelvin.

John Kelvin fue sentenciado a 7 meses de prisión preventiva. Foto: difusión

¿Por qué John Kelvin está preso?

En julio último, el cantante Jonathan Sarmiento, más conocido como John Kelvin, fue recluido en el penal Lurigancho por los presuntos delitos de violación sexual y lesiones físicas y psicológicas en agravio de su aún esposa Dalia Durán.

El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó siete meses de prisión preventiva contra el intérprete de cumbia.