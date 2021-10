Pancho Cavero recordó a su hermano fallecido: “Eras mi cómplice, mi mejor amigo”

El conductor de televisión Pancho Cavero publicó en su cuenta oficial de Instagram una fotografía de su hermano, quien guarda un gran parecido con el veterinario, junto a una carta íntima en la que cuenta algunos detalles de la relación con su “mejor amigo”, según sus propias declaraciones.

Pancho Cavero

La misiva inició contando que ambos hermanos se llevaban un año de diferencia y Pancho Cavero era el mayor de los dos, por lo que su papá le pedía que cuide del menor, cosa que molestaba al conocido veterinario. Además, recordó cuando pasaban todo el día haciendo deporte en el Club Regatas.

Asimismo, contó anécdotas en las que ambos se cubrían de alguna travesura o mala nota en sus estudios. Otra de las historias que narró fue: “Qué orgullo cuando ingresas a odontología en la San Martín, siempre escuchando música: Los Beatles, Jetro Thull, Siu Generis. En esa época te fuiste a vivir al Cuzco. Nuestras conversaciones eran infinitas que alucinante cómo resolvíamos los problemas, nos peleábamos muchas veces y nos aconsejábamos otras”.

Sin embargo, una de los momentos más tensos de la dedicatoria fue cuando Pancho Cavero afirmó: “Me acuerdo cuando me dijiste que no ibas a vivir muchos años y que querías conocer por lo menos a tu sobrino porque a la sobrina ya no llegabas, te respondí que no seas huevas que no hables así. Conociste a Fabrizio, después vino Joaquín y hace un año aproximadamente llegó IsaMar”.

Por otro lado, agradeció a su hermano menor todo el apoyo brindado y el gran soporte que fue cuando estaba triste y le cambiaba el ánimo. De esa forma, finalizó su carta asegurando: “Te extraño, mi bro, y sé que tú eres un factor importante en todo lo que me pasa”.