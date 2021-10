Milena Zárate es eliminada de Reinas del show 2: “Sé que tenía mucho más que dar”

Un tenso momento se vivió al finalizar la última gala de Reinas del show 2, cuando Gisela Valcárcel anunció a la segunda eliminada de la temporada. Milena Zárate, Diana Sánchez y Vania Bludau eran las tres sentenciadas, pero solo dos de ellas pasarían a la siguiente fecha del reality.

La primera en ser nombrada por Valcárcel fue Vania Bludau. La conductora le informó a la modelo que obtuvo el mayor número de votos del público, por lo que su permanencia en la competencia estaba asegurada.

Acto seguido, la presentadora de televisión reveló a la participante que abandonaba la pista de baile. “Le decimos adiós, y lo digo con mucha pena porque no pasa a la sexta gala, se quedó en la quinta y nos ha hecho disfrutar noche tras noche. Gracias por tu participación, gracias por haber aceptado estar en Reinas del show segunda temporada, Milena Zárate”, anunció Gisela.

La cantante colombiana se mostró apenada por abandonar la competencia, pero a la vez muy agradecida por la oportunidad de haber retornado al reality

“(Gisela)Te agradezco de todo corazón por este tiempo, por este espacio. Ha sido muy importante para mí, he aprendido muchas cosas”, aseguró la bailarina.

Asimismo, recalcó su arduo trabajo para dar sus mejores presentaciones en cada gala.

“Me he esforzado mucho durante todo este tiempo, por estar al nivel de todas(…). Me voy triste porque sé que (tenía mucho más que dar en la pista), pero estoy tranquila porque sé que he dado todo de mí, no me he quedado corta, en realidad”, acotó.

No faltaron los agradecimientos para cuerpo de baile y la familia de Zárate.

“Gracias a todos los que me han apoyado porque gracias a ellos yo fui una mejor artista; gracias al jurado, con el que de pronto tuve algunos intercambios pero respeto mucho la opinión de todos, a todos, gracias(…). También a mi familia, porque me han tenido mucha paciencia, muchas horas lejos de casa”, finalizó la artista.