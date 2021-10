Danna Paola sorprende a sus fans anunciando que en su nueva canción tocará el piano

Danna Paola, causó furor en su Tiktok, luego de que colgara un video presentando una parte de su nuevo trabajo musical. En este material sorprendió a sus fans porque, por primera vez, según sus declaraciones, cantó y tocó un instrumento musical al mismo tiempo.

En el video la cantante mexicana entona una parte de la letra de la nueva canción. “Tú, transparente sin as bajo la manga, una mirada y ya. Flor marchita que de tanta agua se secaba y hoy ve el sol brillar. Yo te advertía, yo no me enamoro y tu caso no hacías y sin querer you broke my walls”, se escucha.

De acuerdo a sus propias declaraciones, esta es la primera vez que la talentosa Danna Paola mostraría dos talentos al mismo tiempo. Todo eso se dio después que posteara un video del mismo tema, pero tarareándolo y anunciando que muy pronto lanzaría nuevo tema.

Los fanáticos aprovecharon esta novedad para interactuar y bromear con la cantante en las redes sociales: “La letra es muy profunda, te hace reflexionar sobre la vida”, “Se roban la melodía y hacen 80 canciones con ella”, “Me encanta la parte del tara naaa naa naa, re profunda y entendible” y más.

La intérprete de “Oye, Pablo” se encuentra en una de sus mejores etapas a nivel profesional, luego de que fuera nominada a los premios Latin Grammy en la categoría de mejor álbum vocal pop. Esta sería la primera vez que la también actriz se hace presente en este concurso, considerado como el más importante del ámbito musical.