Así se baila por Telemundo: LINK de votación para salvar a Kimberly Loaiza y JD Pantoja

Así se baila, reality show conducido por la actriz mexicana Jacky Bracamonte y el periodista Carlos Adyan, viene regalando varios momentos musicales en los que nueve parejas de famosos compiten mediante el baile para llevarse el trofeo de campeones. De acuerdo con los resultados de la última gala, los próximos en abandonar el concurso podrían ser los dúos formados entre Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja o Laura Flores y Gabriel Porras. Este domingo 10 de octubre las parejas volverán a danzar bajo la transmisión de Telemundo, canal oficial por el que se pueden ver todas los capítulos.

¿Quiénes son las parejas nominadas en Así se baila?

Semana tras semana dos pares de famosos van a sentencia con la finalidad de abrir votaciones y dejar que sus seguidores escojan quienes deben continuar en Así se baila. En la gala pasada, las parejas sentenciadas fueron las conformadas por Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja junto a la de Laura Flores y Gabriel Porras. Los 4 famosos están a la espera que sus fanáticos puedan darles el respaldo necesario para no abandonar la siguiente gala. ¿Quién se irá? En unas horas lo sabremos.

¿Cómo votar en Así se baila?

Para votar por tus participantes favoritos en Así se baila, puedes seguir los siguientes pasos:

Ingresa al siguiente enlace: Telemundo.com/AsíseBaila

Haz clic en el botón votación en la parte superior izquierda

Haz clic en la foto de la pareja a la quieres darle tu voto.

Recuerda que la votación es únicamente para personas que residen en Estados Unidos, por lo que si no estás en este país no podrás acceder al voto. Te aparecerá el mensaje: “Lo sentimos. La votación de Así se Baila no está disponible en su área”.

LINK de votación

Para votar por tus bailarines favoritos de Así se baila, deberás ingresar al siguiente LINK: Telemundo.com/AsíseBaila y hacer clic en votación.

¿Cuándo inicia la votación en Así se baila?

La votación abre cuando la conductora Jacky Bracamontes lo anuncia a través de la transmisión de Telemundo, aunque normalmente se abre cuando termina la primera ronda de participación.

¿Cuántas veces se puede votar?

El reglamento establecido por Telemundo indica que cada persona del público puede votar solo una vez. De acuerdo con los resultados al final del programa, la audiencia tendrá la opción de elegir entre dos parejas para emitir su voto.

¿Quiénes son las parejas en Así se baila?

Laura Flores y Gabriel Porras (Amigos)

Gregorio y Luna Pernía (Padre e hija)

Jessi Díaz y Lorenzo Méndez (Amigos)

Samadhi y Adriano Zendejas (Hermanos)

David Chocarro y Carolina Laursen (Esposos)

Kimberly Jiménez y Yasmany Rodríguez (Amigos)

Elyfer Torres y Polo Monárrez (Amigos)

Jennifer Peña y Obie Bermúdez (Esposos)

Adrián di Monte y Sandra Itzel (Ex-pareja)

Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja (Esposos)

¿Cómo ver Así se baila EN VIVO ONLINE GRATIS?

El concurso Así se baila se puede ver desde el canal Telemundo, que es transmitido por el mismo canal azteca. Asimismo, también existe la opción de ver el programa por la plataforma de streaming de NBC. Si no cuentas con ninguna de las anteriores, puedes acceder a cualquier programa de dicho canal para ver en vivo a través de su página web Telemundo Now.