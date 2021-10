Vanessa Silva, protagonista de Luz de luna: “A la gente le encanta la pareja de León y Luna”

Vanessa Silva la tiene clara. La actriz que encarna a la carismática Luna Mujica en la telenovela Luz de luna está decidida a seguir impulsando su carrera como actriz y llevar su talento a cada país que le abra las puertas. La pandemia del coronavirus no detuvo a la venezolana de 24 años, quien —a solo dos semanas de pasar el casting de Del Barrio Producciones a través de un video— no dudó en viajar al Perú para empezar las grabaciones de la novela de América TV, al lado de Andrés Silva, Naima Luna, Nicolás Galindo, Alfonso Santistevan, Ramón García, entre otros actores nacionales.

- ¿Cómo fue el proceso de construir al personaje Luna Mujica en tan corto tiempo?

Nosotros estuvimos haciendo reuniones justo antes de empezar por videollamada entre actores. Yo me estuve reuniendo con un coach que es Gonzalo Molina, es el mismo coach de los niños de la novela, de Naima y de Sebastián. La verdad fue un proceso bastante rápido porque, como te digo, a mí me avisaron que quedé y a la semana ya estaba viajando. Y a las dos semanas de estar aquí (en Perú) ya estábamos grabando.

Vanessa Silva y Andrés Silva interpretan a Luna Mujica y León Zárate en Luz de Luna. Foto: captura de América TV

Creo que en la construcción de los personajes como que se tiene una idea, haces las anotaciones, revisas las escenas, el material que te entregan y a medida de que llegas al set vas conociendo a los personajes, construyendo una relación con tus compañeros, puedes definir cómo será el personaje y con el tiempo va agarrando forma.

- A pesar de la rapidez con la que se iniciaron las grabaciones, el público resalta la química entre Andrés Silva y tú...

Sí, a la gente le encanta la pareja de León y Luna. Al primero que conocí cuando estaba haciendo el casting fue a Andrés y fue por zoom, me hizo sentir muy tranquila porque los procesos de casting siempre es la parte más angustiante y más horrible. Si lo haces mal, puedes perder una oportunidad de trabajo. Entonces, él me hizo sentir muy cómoda, muy bien y aquí estamos.

Luna y León se conocen en el restaurante Mujica's. Foto: captura de América TV

- ¿Qué es lo que más disfrutas de interpretar a Luna Mujica?

No sé si del personaje, pero de la novela en general me gusta que los personajes se expresen a través de canciones cuando hay algo que quieren decir y las palabras no bastan. Eso es algo que me encanta y ha sido todo un reto.

- ¿Qué te pareció la cumbia peruana? Hay varios temas en la telenovela.

Yo escucho de todo, pero obviamente desde que estoy en la novela pude conocer un poco más de la cumbia peruana porque justamente la cantamos, la escuchamos y la bailamos, me encanta. Tenemos una canción que se llama “La cumbia linda del amor”, es una canción hermosísima.

PUEDES VER: Luz de Luna de Michelle Alexander arrasó en rating durante su estreno

- ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Naima Luna, tu hija en la ficción?

Su personaje es uno de los más pesados. Es increíble trabajar con ella, es una niña súper comprometida, súper linda, súper despierta. Yo me divierto un montón, nos llevamos súper bien. Su mamá es súper dedicada a que Naima haga todo bien, está al pendiente, es un trabajo en equipo y me encanta cuando comparto con Naima en el set.

Luna Mujica se casó con Eus de Souza en Luz de luna. Foto: captura de América TV

- ¿Cuál es tu canción favorita de toda la telenovela?

Me encantó “Canción para dos”. Fue la que cantó León con Luz en el concurso de canto.

- ¿La escenas musicales son muy difíciles de realizar?

Siempre toma más tiempo porque hay muchos planos, hay más detalles. Siempre se tarda más en los musicales que en otras escenas, sí es un poco más complejo.

- ¿Con qué escena de Luz de luna te sientes más identificada?

Una de mis escenas favoritas es cuando muere Luna y va al cuarto de su hija para cantarle la canción y le dice: “Yo siempre voy a estar aquí”. Esa escena me encantó. También la escena en la que se despide Luna.

- Mucha gente espera que Luna en realidad esté viva al final de la novela...

Todavía falta mucha historia por contar, hay muchas sorpresas. Tienen que ver la telenovela para saber qué pasará.

Luna Mujica y León Zárate en Luz de luna. Foto: captura de América TV

- ¿Qué es lo más difícil de ser actriz?

Cuando eres actor trabajas muchas horas, sales de tu casa muy temprano y regresas muy tarde, de pronto tienes que viajar y te separas de tu familia. El no tener tanto tiempo para compartir con la familia creo que es lo más duro, pero uno se adapta y uno sabe que es por el trabajo y que son temporadas.

- ¿Qué tanto incidió la pandemia en el rubro de la actuación?

En la actuación tenemos que tener mucha paciencia, saber esperar, uno lo da todo cuando va a un casting, cuando estás trabajando para que eso te de frutos después. El tema de la pandemia nos paró a todos, yo tenía una telenovela que iba filmar en Colombia y se frenó completamente. De pronto ya no hacían casting y solo elegían a la gente que ya conocían.

Luna Mujica se despide de León y su hija Luz. Foto: captura de América TV

También tuvo su parte positiva. A medida que avanzó la pandemia, muchos productores se animaron a hacer casting por video, entonces de esa manera llegas a más lugares, a más productores, a más países. Fue mi caso y por eso estoy aquí.

PUEDES VER: Zona Libre estrena tema musical para telenovela Luz de luna

- ¿Con qué sueña Vanessa Silva?

Sueño con seguir siendo feliz como hasta ahora, trabajando en lo que amo por el resto de mi vida, poder seguir viviendo de mi trabajo, de la actuación, llegar a muchos corazones, a muchos lugares, que la gente disfrute y le guste mi trabajo. Espero hacer muchísimas novelas, series, películas. Espero también que en algún momento mis papás vuelvan a vivir en el mismo país que yo.