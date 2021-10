Pamela Franco sobre sus planes de boda con Christian Domínguez: “Todavía no hay anillo”

¡Falta el anillo! Pamela Franco habló sobre cómo van sus planes de una posible boda con Christian Domínguez. Sin embargo, la nueva integrante de Puro Sentimiento reveló que su pareja todavía no le ha pedido matrimonio. La cantante mencionó que, a pesar de que por el momento no hay el anillo de compromiso, sí han pensado en casarse.

“ Estamos juntando para el ‘matri’ (risas)... La verdad es que todavía falta, todavía no (hay anillo) . Este anillo fue un regalo, hay que recalcarlo, primero tiene que darme el anillo y después la fecha”, contó la cumbiambera para las cámaras de América Espectáculos.

“Como no hay anillo prefiero no hablar, que llegue todavía. El pan se quema en la puerta del horno, así que mejor”, agregó.

Además, Pamela Franco comentó sobre la posibilidad de tener otro bebé y aseguró que, por ahora, tiene otras metas que cumplir. “Hay que conseguir (dinero), hay metas que cumplir”, sostuvo.

Pamela Franco aclara su ingreso a Puro Sentimiento

Tras su comentado ingreso a Puro Sentimiento, Pamela Franco reveló que la decisión de formar parte de la agrupación no solo estuvo en manos de su pareja, sino de dos personas más.

“No es el único que decide, son tres personas, tres cabezas que se han reunido me imagino para decidir mi ingreso o no, ya luego Christian fue la persona que me propuso”, indicó en una sesión de preguntas incómodas.

“Es más, creo que fui la última convocada, aunque no lo crean. La decisión se tuvo que hablar porque mi hija tiene siete meses, todavía no pensaba volver y si pensaba hacerlo, estaban otras cosas en mi mente”, agregó.