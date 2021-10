Monique Pardo a Gisela Valcárcel tras aparatosa caída: “Hizo el mejor rating de su vida”

El pasado 4 de junio, Monique Pardo sufrió una aparatosa caída durante su participación en El artista del año y tuvo que ser trasladada a una clínica en una silla de ruedas. El momento del accidente no fue emitido por el programa, sin embargo, la artista difundió a través de sus redes sociales imágenes del preciso instante en que ella se golpea contra el piso del escenario, y pidió la ayuda de Gisela Valcárcel, ya que quedó con varias secuelas.

Ante la negativa de la conductora y la productora, la intérprete de “Caramelo” anunció que enjuiciaría a los responsables para que se hagan cargo de ella, de sus gastos y todo lo que requiere su recuperación.

Por tal motivo, en un reciente video publicado desde su cuenta de Twitter, Monique Pardo volvió a arremeter contra Gisela Valcárcel, quien en agosto se pronunció sobre el accidente para asegurar que ayudó a la artista. La artista indicó que gracias a su caída, la conductora de Reinas del show “hizo el mejor rating de su vida”.

“ Yo me accidenté en su set, me accidenté en su benefició, usted hizo el mejor rating de su vida ese día . Tengo las pruebas del ensayo donde hay que retroceder el pequeño escenario con ruedas cuando me siento”, dijo Monique Pardo en el corto clip.

Productora de Gisela Valcárcel responde a Monique Pardo

Tras el primer descargo de Monique Pardo, donde acusó a Gisela Valcárcel y a la producción de El artista del año por abandonarla tras sufrir un accidente en el set del programa, GV producción dio sus descargos para desmentir todo lo dicho por la artista.

“GV Producciones rechaza de manera tajante los comentarios emitidos las últimas semanas por parte de la señora Monique Pardo, quien acusa a la productora de televisión de no haber cumplido con los protocolos de atención y seguridad después de su caída accidental, el pasado 4 de junio del año en curso, cuando visitó el set de El artista del año para reforzar a un participante”, se lee en el comunicado.