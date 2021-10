Allison Pastor advierte a Korina Rivadeneira: “Cuidado que se te cae la corona”

Allison Pastor y Korina Rivadeneira volvieron a desatar polémica tras el intercambio de palabras que tuvieron en el adelanto de La academia, miniserie protagonizada por los competidores de Esto es guerra. Luego del primer episodio que dejó boquiabierto a más de uno, llegó el esperado tráiler de su segundo capítulo, que desde ya promete sorprender más que la última entrega.

Lo que está generando más intriga entre los fans del programa es el adelanto de la tensa discusión entre quienes fueron las favoritas de ganar la primera temporada de Reinas del show. En el breve clip, se escucha a Pastor increpando a Rivadeneira cuando se la encuentra en un pasillo.

“Si tienes algún problema conmigo dímelo en la cara y no estés hablando ni burlándote de mí a mis espaldas”, le decía a la venezolana.

Decidida, Korina le dijo lo que piensa de la bailarina. “Tengo un problema contigo, detesto que por tu culpa la gente piense que me regalaron un trofeo cuando yo me maté por ganarlo”, sostuvo la modelo en referencia al título de Reinas del show que ganó luego de que Pastor renunciara a la competencia.

Ante el inesperado comentario de la también actriz, Allison retó a la venezolana a competir nuevamente.

“Creo que estamos en el lugar perfecto para ver quién es mejor, o tú o yo”. Rivadeneira no se quedó callada. “Pues me va a encantar ganarte, y no te resientas cuando te gane, ¿ok?”, manifestó la extranjera.

Finalmente, la bailarina le lanzó una contundente indirecta a la esposa de Mario Hart. “Eso ya lo veremos. Chau mi reina, cuidado que se te cae la corona”, acotó.