Melissa Klug responde a Milena Zárate por criticar su relación: “El burro hablando de orejas”

Milena Zárate no se midió con sus palabras y en una entrevista lanzó fuertes comentarios sobre la relación de Melissa Klug y Jesus Barco, quienes se comprometieron en matrimonio a mediados de setiembre y compartieron todos los detalles de la pedida de mano a través de sus redes sociales, donde se vio a la pareja compartieron su felicidad junto a sus seres queridos.

La concursante de Reinas del show señaló no estar de acuerdo cuando en una relación se llevan tantos años de diferencia. Melissa tiene 37 y Jesús, 24.

“ De manera personal, ni loca me metería con un chico de 24 años y menos para formar una familia , pero si ella (Melissa) ya es una mujer revivida, tiene cinco hijos, ha tenido tantos compromisos y piensa que con él (Barco) encontró lo que no encontró con los demás, ¿quién es una para decirle que no lo haga?”, dijo a Trome.

Ante esto, el programa de Magaly Medina envió por WhatsApp las declaraciones de Milena Zárate a Melissa Klug, quien no dudó en responderle por dicha vía.

“¿Jamás a ella? No te pases pues… el burro hablando de orejas y fijándose en la paja del ojo ajeno hay que tener conciencia ”, escribió la empresaria.

Por su parte, Magaly Medina salió en defensa de Melissa Klug y le recordó a Milena Zárate que en el pasado ella también mantuvo una relación con un futbolista mucho menor que ella. “Se olvidó, tuvo un desliz”, fue el sarcástico comentario que lanzó la conductora de ATV.