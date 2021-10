Selena Gomez y Coldplay anunciaron en Instagram que colaborarán juntos en el tema “Let somebody go”

Este año, la famosa agrupación Coldplay reveló que lanzará un nuevo disco el 15 de octubre llamado Music of the spheres. Una de las canciones que forma parte del álbum es el tema “My universe” junto a BTS, la cual ya ha resultado todo un éxito, pues se encuentra en el primer puesto del Billboard Hot 100. Asimismo, la banda volvió a sorprender a sus seguidores al anunciar por su cuenta oficial de Instagram que colaborará junto a Selena Gomez.

La agrupación londinense Coldplay posteó un fragmento de la canción “Let somebody go” en dicha plataforma y mencionó que será parte de su noveno álbum Music of the spheres.

La noticia se dio después de que las redes sociales más usadas en el mundo como WhatsApp, Facebook e Instagram se cayeran. Ante ello, la intérprete de “Baila conmigo” no dudó en reaccionar con un ‘me gusta’ a la publicación.

A horas de su publicación, el post cuenta con cerca de medio millón de reacciones y miles de comentarios. “Esto fue hecho para mí, lo sé”, “Sus voces encajan maravillosamente “, “Primero Bangtan y ahora esta Diosa, gracias Coldplay, perdón por tan poco”, fueron algunas de las reacciones.