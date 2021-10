Milena Zárate sobre Melissa Klug y Jesús Barco: “¿Quién es una para decirle que no lo haga?”

Milena Zárate no se quedó callada y dio su opinión acerca de la relación que mantienen Melissa Klug y Jesús Barco, quienes se han comprometido recientemente. La colombiana aseguró que no estaría con alguien menor que ella y le dio algunos consejos a la empresaria luego de que revelara que desea convertirse en madre por sexta vez.

“De manera personal, ni loca me metería con un chico de 24 años y menos para formar una familia, pero si ella (Melissa) ya es una mujer revivida, tiene cinco hijos, ha tenido tantos compromisos y piensa que con él (Barco) encontró lo que no encontró con los demás, ¿quién es una para decirle que no lo haga? ”, dijo la cantante a Trome.

Melissa Klug y Jesús Barco se comprometieron en matrimonio el pasado 8 de septiembre.

“ Para mí, (Jesús) es un niño porque con 24 años es una criatura que recién ha empezado a vivir. Ella (Klug) es una mujer que ya quemó etapas y hasta abuela ya es. El chico recién está empezando y va a llegar un momento donde va a querer vivir lo que debería vivir en este momento”, agregó.

Finalmente, Milena Zárate, quien está dando una dura competencia en Reinas del show, le sugirió a Melissa Klug que no se apresure y disfrute, poco a poco, del romance que está viviendo.

“Como sugerencia, le diría que lo disfrute, es una mujer que ha vivido bastante, así que no debería estar apurada para querer amarrarse con un chiquillo; sin embargo, cada uno decide qué hacer con su vida”, mencionó la colombiana.