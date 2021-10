‘Canelo’ Álvarez hizo de mediador para que Residente contestara el teléfono a J Balvin

La pelea mediática entre Residente y J Balvin sigue dando noticia, pero esta vez se conoció que un reconocido deportista tuvo que intervenir luego de lo que podría llamarse el primer round. Desde México revelaron que, luego del primer video publicado por el exintegrante de Calle 13, Saúl ‘Canelo’ Álvarez le pidió contestarle el teléfono al reguetonero colombiano.

El intérprete de “Atrevete te te” arremetió contra el ‘Niño de Medellín’ luego de que este pidiera a los exponentes del género del reguetón boicotear los próximos Latin Grammy. Sin embargo, horas después, el boricua eliminó el clip de su cuenta de Instagram, mientras que el cafetero hizo lo propio con sus polémicos tuis.

J Balvin

Por ello, Raúl Molina, conductor del programa El gordo y la flaca, reveló en su última edición que fue el mismo ‘Canelo’ Álvarez quien le pidió a René Pérez contestarle el teléfono a J Balvin. La intención del campeón mundial de boxeo era que ambos artistas resolvieran sus problemas luego de sus respectivas publicaciones.

En un principio, ambos cumplieron con el acuerdo al que llegaron. No obstante, el intérprete de “Agua” realizó una nueva publicación donde se lucía al lado de un carrito de hot dog (alusión a la crítica de René). Luego, dio a conocer a sus millones de seguidores que lanzaba una serie de prendas con imágenes de los populares perros calientes.

Esto terminó de enfurecer a Residente, quien volvió a publicar un video en Instagram para revelar que el colombiano lo llamó llorando para que elimine su anterior publicación. Incluso, René lo acusó de no tener palabra y de ser un interesado, ya que no “todo es negocio en la vida”. De esta manera, los esfuerzos del ‘Canelo’ no tuvieron el resultado esperado por el deportista.