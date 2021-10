Madre de Dayanita recuerda agresiones transfóbicas del padre de la actriz: “No podía permitir esas cosas”

La madre de Dayanita no ha dejado de apoyarla tras revelarse en el programa de Andrea Llosa que niño de 10 años no es su hijo. En declaraciones a Día D, resaltó la valentía que tuvo de contar su historia en televisión y recordó momentos difíciles que vivió cuando la integrante de JB en ATV era menor de edad.

En el reportaje que se emitió el domingo 3 de octubre, doña Pamela se conmovió hasta las lágrimas al contar que Dayanita sufría de agresiones transfóbicas por parte de su padre. Ella trataba de evitar que la golpeen y siempre la defendía.

“Él (el padre de Dayanita) decía que, si tengo un hijo varón, tiene que ser varón, y él discutía, cómo en todo hogar que pasan esas cosas, y yo le decía: ¿Qué podemos hacer? (...) yo como madre no lo voy a matar ni lo voy a botar” , contó la madre de familia.

“Así no se corregía a los hijos, como a un animal, él decía que hay que corregir, pegar, y hasta no verle sangre (...), no le dejaba . Yo de mamá no voy a permitir esas cosas”, agregó la progenitora de la actriz.

Doña Pamela contó que ahora mantiene una buena relación con Dayanita, e incluso, viven juntas. “Como ella dijo: Yo estoy muy agradecida con mi mamá, y me ha dicho: Mamita, yo me quedo y le voy a servir hasta que Dios me quite mi vida”, expresó.

La actriz cómica había revelado en anteriores entrevistas que su padre la agredía por su identidad de género. “Me traía chicas a la casa, me las presentaba y me decía: Yo quiero un hijo”, recordó.

