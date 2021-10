Jossmery Toledo responde a madre de Paula Manzanal: “Yo respeto a la señora’'

Jossmery Toledo se pronunció luego de que la madre de Paula Manzanal le enviara una fuerte amenaza a través de las redes sociales. La expolicía opinó sobre la denuncia entablada por Macarena Gastaldo en contra de Ana Sarmiento por agresión física y verbal.

La influencer estuvo como invitada en el programa de Amor y fuego de este lunes 4 de octubre, donde no dudó en responder la advertencia que le hizo la señora. “ Yo respeto a la señora porque tiene su edad y porque es señora, es mamá y no tengo nada que decirle ”, dijo.

Además, la modelo aseguró que las amenazas de Sarmiento no le afectan. “No me causa miedo. Si la señora lo ha hecho públicamente, eso queda registrado”, expresó.

Jossmery Toledo reveló que no teme las advertencias, ya que cuando era miembro de la institución policial, enfrentaba situaciones peores. “ Si en la Policía no he tenido miedo a los delincuentes, menos a ella ”, manifestó.

El último viernes 1 de octubre, el programa de Magaly Medina publicó un video en el que Ana Sarmiento ataca a Jossmery Toledo

“(...) que se cuide porque de verdad yo me voy a poner más brava que mi hija. Mi hija si es bien lady, pero a mí sí se me sale el rico San Juan de Lurigancho. Olvídense, porque yo soy de Zárate porque ahí nací”, reveló la madre de Paula Manzanal.