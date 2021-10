Clint Eastwood gana demanda a empresa que vendía sustancias de marihuana con su imagen

Clint Eastwood generó controversia años atrás tras saberse que presuntamente promocionaba los compuestos de marihuana de una empresa ubicada en Lituania. Al respecto, el actor y director inició una demanda contra dicha firma en julio del 2020 y, el último domingo 3 de octubre se informó sobre la resolución del caso saliendo a favor del cineasta.

De acuerdo con The New York Times, el protagonista de Gran Torino y la empresa Garrapata, que se encarga de sus derechos de imagen, recibieron 6,1 millones de dólares (5,25 millones de euros) y 95.000 dólares (81.700 euros) luego que dicha compañía no respondiera a una de las citaciones que se fue programada para marzo.

El juez Gary Klausner, quien lleva el caso en un tribunal de California, Estados Unidos, emitió dicho fallo ante el silencio de la empresa Mediatonas UAB que es propietaria de los sitios web.

Esta resolución se da dos semanas después del estreno de la nueva película de Clint Eastwood, Cry Macho. El filme es dirigido y protagonizado por el cineasta.

Clint Eastwood demanda a fabricantes de sustancias con marihuana

En 2020, Eastwood puso dos demandas en un tribunal federal de Los Ángeles contra tres fabricantes y comercializadoras de cannabidiol, una sustancia química que se encuentra en la planta de marihuana. Ellos utilizaban sus fotos para promocionar su mercancía.

El actor también acusó a 10 tiendas online por manipular resultados de búsquedas de internet que redirigían su nombre a los sitios mencionados.

Los artículos contenían la imagen del director de cine junto a una falsa entrevista en un medio, también falso. Estos eran enlazados a la tienda de los productos.