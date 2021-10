Jennifer Lawrence en marcha a favor del aborto: “Las mujeres no pueden ser libres si no controlan sus cuerpos”

Este último 2 de octubre se llevó a cabo la Marcha de las mujeres a favor del aborto en Estados Unidos. Jennifer Lawrence, quien siempre se ha manifestado a favor de la maternidad deseada, acudió a dicho encuentro junto a su amiga y también actriz Amy Schumer. Ambas portaban pancartas con contundentes mensajes sobre la lucha social en pos de la legalización del aborto.

“ No tengo útero y ella está embarazada, pero estamos aquí #rallyforabortionjustice”, rezaba la descripción de la fotografía que Schumer colgó en su cuenta de Instagram. En la instantánea, aparece la protagonista de Los juegos del hambre, de 31 años, luciendo un vestido de algodón blanco y negro bajo una chaqueta de mezclilla y dejando ver su pancita de embarazada. Asimismo, Jennifer Lawrence sostenía un cartel que decía: “ Las mujeres no pueden ser libres si no controlan sus cuerpos”.

Amy Schumer y Jennifer Lawrence

Por su lado, Amy Schumer sostenía una pancarta azul del Centro de Derechos Reproductivos que exponía: “El aborto es esencial”.

Como se recuerda, el representante de ‘Katniss Everdeen’ confirmó en setiembre que la ganadora del Oscar está a la espera de su primer bebé, producto de una relación con el empresario Cooke Maroney, con quien la actriz contrajo matrimonio en octubre de 2019.

La reciente marcha a favor del aborto llega luego de una ley que ha generado controversia en el estado de Texas y que entró en vigor el miércoles 1 de septiembre .

La ley contempla la prohibición de la interrupción del embarazo a partir de las seis semanas de gestación, período de tiempo en el que algunas mujeres aún desconocen que están embarazadas. Además, esta normativa no atiende excepciones como en casos de violación o incesto.