¿Recuerdas a PXNDX?: cumple 15 años el álbum “emo” en español que fue nominado a los Grammy

Los adolescentes “dosmileros” van acercándose a los 30 años o superando dicha edad, con lo cual se van cumpliendo más lustros de aquellas obras que marcaron a su generación, en una época en la que el rock mantenía aún su vigencia comercial y veíamos transcurrir a una de las últimas “tribus urbanas” dejadas por el género: la de la corriente “emo”, con su recordada estética y su particular sonido crudo y dramático.

En ese contexto, Panda (escrito también como PXNDX), una banda mexicana de pop-punk y rock alternativo que fue comúnmente encasillada dentro de dicha vertiente, logró elevarla al reconocimiento más alto que esta haya obtenido en nuestro idioma, nada menos que con nominaciones a los Grammy Latinos y estadounidenses por su álbum Amantes Sunt Amentes de 2006 , lanzado hace exactamente 15 años.

En el marco de la década y media que cumple este recordado disco, que dejó éxitos de la época como “Narcisista Por Excelencia”, “Los Malaventurados No Lloran” y “Procedimientos Para Llegar A Un Común Acuerdo”, cabe hacer un pequeño viaje al pasado y revisar sus letras, su concepto y qué tan bien ha envejecido.

Del despecho al cinismo

Apenas un año atrás había lanzado había salido el también exitoso Para Ti Con Desprecio, un disco que nació del despecho de José Madero, vocalista y compositor de la banda, tras la ruptura de una relación de cuatro años. Este dejó algunos clásicos de su respectivo subgénero en español como “Cita En El Quirófano” y “Disculpa Los Malos Pensamientos”.

La intensidad de sus letras, así como la furia y el desenfado con la que son interpretadas, y la forma en que PXNDX supo plasmar hasta cierto punto el espíritu de algunas bandas norteamericanas muy populares de entonces como My Chemical Romance o Fall Out Boy -con algunas acusaciones de plagio de por medio-, conectaron de inmediato con toda una generación de jóvenes mexicanos.

Sin embargo, según contó José Madero a la revista Warp Magazine en 2008, pasado el luto de la ruptura que lo impulsó a crear esta obra junto a sus compañeros, el resentimiento que lo envolvía se había disipado para dar pie a una mirada cínica hacia el amor y a lo que muchas personas están dispuestas a hacer para conseguirlo.

Aunque la banda no se consideraba a sí misma como “emo”, mantuvo durante este periodo ciertos guiños a dicha estética. Foto: captura de YouTube / PXNDX

Una burla hacia el “amor”

Es así como nace el concepto de Amantes Sunt Amentes, un título en latín que puede traducirse como “los amantes son dementes”. De esta manera, Madero buscó que cada canción del disco representase un escenario en el que el amor o la búsqueda del mismo fracasen, y que la obra como un todo acusara los excesos a los que muchas personas pueden llegar por la idealización hacia el hecho de tener pareja.

En ese sentido, puso sobre la mesa cuestionamientos que hoy se encuentran bastante más presentes entre jóvenes que deconstruyen cada vez más algunas ideas nocivas sobre las relaciones sentimentales.

Así tenemos, por ejemplo, a “Narcisista Por Excelencia”, que cuenta la historia de un tipo dispuesto a cambiar su manera de vestir y su propia esencia para conquistar a una chica, lo que se aborda también en “Pathetica” desde una perspectiva femenina. “La Estrategia Perdida”, por otro lado, retrata con humor el problema que el vocalista tuvo para volver a relacionarse con mujeres tras la larga relación de la que había salido. Como esos, se pintan más escenarios desfavorables para el romance a lo largo de la placa.

Ciertamente, no conformaba en lo lírico un concepto muy profundo o complejo, pero sí resultó bastante creativo por cómo se aterrizó en su momento de cara a los adolescentes, como una especie de parodia y de crítica implícita al amor juvenil envuelta, astutamente, en canciones de desamor que podrían simplemente tomarse como tales si no se les presta demasiada atención.

Por ello, y también porque este disco presenta más ganchos y recursos que lo ayudan a no sentirse muy estancado en su época (como tal vez ocurre con el potente Para Ti Con Desprecio), podría decirse que mantiene hasta hoy cierta frescura y sofisticación que no alcanzaron la mayoría de las bandas mainstream que compartieron escena y público con PXNDX .

Repercusión y premios

Factores como el “hype” generado previamente por el Para Ti Con Desprecio, la interesante lírica, y una propuesta músical algo más “radiable”, confluyeron en un disco que no solo mantuvo a sus tres singles omnipresentes en MTV, sino que también permitió a PXNDX traspasar fronteras y sonar en emisoras radiales de diversos países para, en consecuencia, emprender por Latinoamérica las giras más exitosas de la carrera del grupo entre fines de 2006 y mediados de 2008.

Tras el éxito de Amantes Sunt Amentes, que obtuvo en México la certificación de disco de platino por sus altas ventas, este trabajo sería nominado en los Grammy Latinos de 2007 para las categorías de Mejor Álbum Vocal Rock Dúo o Grupo y Mejor Canción Rock, gracias al single “Narcisista Por Excelencia”, aunque no logró ganar en ambos casos. Por el mismo disco fueron nominados también en 2008 para los Grammy estadounidenses, en la categoría Mejor interpretación rock latino/alternativo.

Además, el videoclip de “Los Malaventurados No Lloran” ocupó el segundo puesto del ranking Los 100 + Pedidos de MTV Latino en 2007 , llegando a superar en las votaciones a temas de grupos angloparlantes como My Chemical Romance, Linkin Park, Foo Fighters, Panic At the Disco y Evanescence, y a artistas latinos como Juanes, Belinda, Reik, Maná, Kudai y Daddy Yankee. También lograron alzarse con uno de los Premios MTV de dicho año, en la categoría de Mejor Artista Alternativo.

¿Y qué pasó con PXNDX?

La banda anunció su separación en el año 2016 tras una gira de despedida que incluyó un concierto en el Parque de la Exposición de Lima. En la actualidad, José Madero mantiene una carrera como solista que suma cuatro álbumes hasta la fecha, en los que se aprecia una notoria madurez lírica con la que ha logrado mantener fieles a muchos fans de la época de PXNDX. Si me permiten, este servidor recomienda mucho los últimos dos: Alba (2018) y Psalmos (2019).

Los miembros restantes, por su parte, conformaron un nuevo grupo llamado Desierto Drive, que hasta el momento cuenta con un disco de estudio y un EP, con el que proponen un sonido más pesado y alternativo.