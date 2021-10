Vicente Fernández: supuesta hija no reconocida reaparece y pide ver a su padre

Pese a haber salido de alta y encontrarse estable, el estado de salud de Vicente Fernández por padecer el síndrome de Guillain-Barré sigue generando preocupación entre sus amigos, familiares y seguidores. En las últimas semanas, toda su familia mostró apoyo al ‘Charro de Huentitán’ deseándole una pronta recuperación. Ahora, ha reaparecido Ana Lilia Arechiga, quien afirma ser la hija no reconocida del mexicano, con la misma petición que hizo años atrás: conocer a su padre.

Vicente Fernández

En una reciente entrevista con el programa Hoy, Ana Lilia, quien reside en Los Ángeles, California, dijo ser la hija no reconocida del ‘Charro de Huentitán’ y pidió ver a su padre. Asimismo, dejó en claro que no quiere dinero y que únicamente desea conocerlo en medio de la delicada situación que atraviesa.

La mujer declaró que Vicente Fernández la engendró cuando aún no estaba en la cúspide de la fama y que solo desea estar cerca de él ahora que está delicado de salud, ya que teme no tener oportunidad de conocerlo.

“Yo no tengo comunicación con él. Mi única ilusión es de pedirle a Dios que le dé otra oportunidad, que este no sea su tiempo todavía para que me dé permiso de poder conversar con él”, señaló la mexicana en dicho espacio.

“ Ese señor es mi padre desde que no era nadie. Las regalías son de la esposa y de los hijos. No quiero ni la fama, no me interesa (su testamento), no necesito su dinero, no me hace falta ”, agregó.

En el año 2015, Ana Lilia Aréchiga aseguró que había nacido en Guadalajara y que el cantante de música regional mexicana embarazó a su madre de entonces 21 años de edad, relación de la cual nació ella.

PUEDES VER: Nieta de Vicente Fernández se quiebra al hablar de la salud de su abuelo

Sin embargo, de acuerdo con lo mencionado por ella misma, mientras su mamá la estaba esperando, Vicente Fernández contrajo matrimonio con su hoy esposa, doña Cuquita. Además, refirió que en 2015 se acercó a Alejandro Fernández para dejarle una carta donde relataba su historia, pero presuntamente sus hermanos no se la hicieron llegar al artista debido a que podrían temer que les quitara la herencia.