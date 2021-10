Angelo Fukuy se contagió de la COVID-19 y suspendió sus presentaciones

El cantante Angelo Fukuy se vio obligado a suspender todas sus presentaciones por contagiarse de la COVID-19, según informó el actor cómico Arturo Álvarez. De acuerdo con sus declaraciones, el líder de Zona Libre, quien animó la primera jornada de la Vacunatón, se encuentra muy delicado de salud y ha presentado síntomas fuertes del virus.

“El señor Angelo Fukuy, que es un artista que respeto, es un gran ser humano, buena persona, está pasando por un momento delicado. Lamentablemente, les doy la noticia de que ha presentado un cuadro de COVID-19″ , contó el humorista para el diario Trome.

“Él estaba recuperándose. El doctor le había indicado que sí podía hacer el show, pero hoy (ayer) que lo llamé en la mañana me dijo que estuvo un poquito mal. Ha estado un poco delicado y el doctor dijo que no podrá participar en el show. Yo no vendo gato por liebre y, como El Musical del Humor está anunciado con Arturo Álvarez, Angello Fukuy y la animación de Paolita del Perú, lo hemos postergado”, añadió.

Cantante Angelo Fukuy participa en Vacunatón 2021. Foto: César Zorrilla/ URPI-LR

Además, Arturo Álvarez aseguró que confía en la pronta recuperación de Angelo Fukuy. “Yo siempre me hago las pruebas. Angelo es quien sí está pasando por un momento delicado, pero no dramaticemos las cosas, él tiene muchas agallas”, sentenció.

Finalmente, el cómico contó que regularmente se realiza pruebas para descartar un posible contagio, debido a que, en su momento, contrajo el coronavirus, pero fue asintomático.