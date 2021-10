Monique Pardo enjuiciaría a Gisela Valcárcel tras incidente en El artista del año

Monique Pardo causa sensación en Twitter tras publicar un video donde reclama justicia. A inicios de junio sufrió un accidente durante su participación en El artista del año. Ahora, más de tres meses después, continúa reclamándole a Gisela Valcárcel, pues asegura que se sintió “abandonada” por la producción del programa.

El video muestra a una Monique angustiada, con el rostro enrojecido. Cubierta por una mascarilla; solloza mientras se dirige a la cámara. “Hoy hubiera sido muy feliz de tenerte acá. Dije que no pediría nada, solo que me den su protección hasta que me recupere y pueda trabajar por mis criaturas”, dice entre lágrimas.

“¡¿Tan difícil es tener un corazón bueno?! ¿Tan difícil es ser hija de Jesús? Tú no eres hija de Jesús”, reclamó la cantante de “Caramelo”, refiriéndose a la ‘Señito’ Gisela Valcárcel.

En la descripción del video, la artista escribió que luchará “por justicia” y amenazó con enjuiciar a Gisela por no darle la respuesta que desea ante sus pedidos. “¡La serpiente que quiere dañar no ganará! Todo se paga”, concluyó.

Esta mañana también usó la red social para hablar del tema. Publicó que este 30 de setiembre esperaría a la conductora de televisión para conversar. Expresó que esta sería “la última oportunidad de conciliar” el pedido que viene haciendo hace meses tras su caída en el programa de danza.

Monique Pardo tuitea sobre reunión con Gisela Valcárcel. Foto: captura de Twitter/Monique Pardo

El accidente de Monique Pardo

El 7 de junio, Monique sufrió una aparatosa caída durante su participación en El artista del año. El incidente no se emitió por televisión, pero ella publicó imágenes del momento. Tuvo que ser trasladada en una silla de ruedas.

¡Esto es un atentado a la vida!” , expresó tras el accidente.

Desde entonces reclama la atención de la producción ante su caída. Detalló a este medio que tuvo que ingresar a una clínica por dolencias y que se sentía “abandonada” por el equipo de América Televisión.

“No se han contactado. Me han abandonado. Al principio me trajeron a un control, pero luego se olvidaron de mí. Quiero que me reconozcan, yo no quiero entablar una demanda. Casi me ha matado. ¿ Yo qué daño les he hecho para que me castiguen así? Yo fui con amor, yo no le hago daño a nadie. La indiferencia es lo que más me duele”, exclamó.

El 19 de agosto, la productora del programa emitió un comunicado. En este desmintió las declaraciones de Monique Pardo y aseguró que cumplieron con los protocolos de atención y seguridad requeridos.

Sin embargo, Monique continúa exigiendo otra respuesta por parte del equipo de Gisela Valcárcel. Recientemente se conoció que incluso le pidió apoyo al vocalista de los Rolling Stones. “Mick, ayúdame, caí del escenario. Ayúdame, soy tu Monique Pardo de Perú” , escribió la artista peruana en una publicación del cantante.