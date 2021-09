Así se baila: Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja donarán el premio si ganan

Los influencers Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja se incorporaron recientemente a Así se baila. Los esposos debutaron en el programa de concurso de Telemundo el pasado domingo 19 de setiembre. JD compartió este jueves 30 con sus fanáticos que planean donar el premio si es que ganan la competencia.

En el reality se enfrentan 10 parejas de famosos. Estas compiten mediante el baile. La recompensa final es de US$ 200.000. El par ‘Jukilop’ es uno de los equipos más esperados por los seguidores del programa. Los esposos tienen un exitoso canal de YouTube y también han incursionado en el mundo de la música.

Juan de Dios contó a sus fanáticos que él y Kim han acordado que si ganan el reality donarán el dinero. Mediante historias de Instagram, el influencer también le contó a sus seguidores sobre el arduo trabajo que requiere participar en la competencia, y el sacrificio que presupone al no poder pasar mucho tiempo con sus hijos.

“A nosotros no nos interesa el dinero. Queremos donarlo y vamos a hacer un video en donde vean que regalamos hasta el último centavo ”, narró el también tiktoker. “Todo esto se trata de un sueño que queremos alcanzar, un escalón más en nuestra vida. No me gustaría llegar a viejito y pensar que nunca lo intenté”, agregó.

Los intérpretes de “Amándote” debutaron en la competencia bailando al ritmo de “Mi gente” de J Balvin. Los miembros del jurado solo tuvieron buenos comentarios para los esposos y recomendaron que para la próxima entrega experimenten con un ritmo que desconozcan.