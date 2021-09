Jessica Stonem es la nueva integrante de El poder del amor

El reality show El poder del amor continúa presentando novedades en cuanto a los participantes que dejan el concurso y los nuevos ingresos. El último fin de semana se eliminó por votación del público a la colombiana Carla Muñoz. No obstante, su ausencia fue reemplazada en poco tiempo por la modelo mexicana Jessica Stonem.

Esto fue una sorpresa para todos los integrantes del grupo de chicos y chicas de El poder del amor, debido a que los integrantes de la casa de El poder del amor estaban muy expectantes con la llegada de la reina de belleza ecuatoriana Valeria Gutiérrez. Este rumor estaba inquietando a todos, pero en especial a Reiner Izquierdo porque es su expareja.

Como se vio en los avances del siguiente capítulo del reality turco El poder del amor, la llegada de Jessica Stonem fue muy divertida y, al mismo tiempo, causó mucho revuelo entre las representantes femeninas de los países latinoamericanos.

La modelo mexicana no es la primera vez que ingresa a este tipo de concursos, ya que se hizo conocida por su participación en el reality llamado Too hot to hundle , que en español se traduce como Jugando con fuego, que se transmite a través de la plataforma de streaming de Netflix. Además de ser actriz y modelo, también es comunicadora y ha trabajado como conductora, de acuerdo a la información publicada por el mismo programa El poder del amor en su Instagram.