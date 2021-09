Dayanita: así fue su reencuentro con la mamá de su supuesto hijo luego de seis años

Continúa el caso de Dayanita por intentar saber si tiene un hijo de 10 años en Pucallpa. Esta vez, el programa de Andrea Llosa presentó el reencuentro entre la actriz de JB en ATV con la mamá del niño, Pamela Gómez, que supuestamente sería su primogénito. La artista viajó hasta el cacerío Los Olivos para verse cara a cara con la mujer después de seis años.

Ambas se sentaron en una mesa y aclararon cómo empezó su relación. “Yo nunca lo dejé de ver hasta cuando tenía tres o cuatro años. Yo lo que siempre quiero es que salgamos de esta duda que a mí nunca me ha dejado de pensar en él. Yo digo que es mi hijo”, inició Dayanita.

La integrante de JB en ATV volvió a asegurar que no tiene la intención de quitarle al pequeño , pero está dispuesta a responsabilizarse si la prueba arroja que el niño es su hijo. “¿Por qué no me sacas de dudas? Mi afán no es quitártelo (…) Si sale positivo me haré cargo de él. Yo no tengo ningún problema”, agregó.

Por su parte, Pamela Gómez negó en varias ocasiones que el pequeño sea hijo de la actriz cómica. Incluso, la encaró con detalles de su pasado.

“La mujer sabe de quién es. Yo me vengo a embarazar a los 14 años. Yo te he conocido a los 13 años y solo hemos tenido intimidad una sola vez. Yo me vengo a embarazar cuando me he reunido con Lorenzo. La gente hablaba que es tu hijo, no yo”, sostuvo la madre del menor.

Según informó la conductora Andrea Llosa, Pamela Gómez aceptó viajar a Lima con su menor hijo para realizarse la prueba de ADN. Este miércoles 29 de setiembre, los resultados del laboratorio saldrán a la luz.