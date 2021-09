Cantante Álvaro Rod contrajo la COVID-19 y está internado en la Villa Panamericana

El cantante de salsa Álvaro Rod se encuentra internado en el complejo Villa Panamericana de Villa El Salvador tras contagiarse de COVID-19. Hace unas semanas, compartió escenario con la maestra La India en un concierto junto a otros grandes artistas, como José Alberto ‘El Canario’ y Frankie Ruiz Jr. Sin embargo, el pasado viernes 24 de setiembre, tras ser diagnosticado con la enfermedad, presentó síntomas fuertes, como dolor de cabeza, fiebre, entre otros.

Su familia decidió hospitalizarlo en la villa deportiva para que guarde cuarentena, pese a que el artista peruano estaba aislado en su casa para poner a buen resguardo a su madre y evitar que ella se contagie de coronavirus.

En breves declaraciones para una nota de prensa, el intérprete peruano aconsejó a sus seguidores a que no bajen la guardia ante la COVID-19. “Este virus es muy terrible. La pasé muy mal los primeros días, pero poco a poco me estoy recuperando. No se confíen a los que no les ha dado; al contrario, sigan cuidándose”, expresó el joven salsero.

Álvaro Rod había regresado a los shows presenciales por todo lo alto. Incluso, fue ovacionado al cantar el tema “Vivir lo nuestro” con la puertorriqueña La India en el concierto Salsa Bicentenario, que se llevó a cabo el sábado 18 de setiembre en el Jockey Club.

Asimismo, su carrera musical seguía en ascenso luego de que sus nuevos temas “Dime cómo hago” y “Escúchame mi amor” se convirtieran entre los más escuchados en las radios nacionales.