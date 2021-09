¿Qué fue de Avril Lavigne? La cantante pasó al olvido en el mejor momento de su carrera

Si fuiste adolescente en el 2004 definitivamente recuerdas a Avril Lavigne. La cantante fue un ícono de la cultura pop al marcar tendencia a inicios de los años 2000. Hizo popular el estilo punk y skater entre los jóvenes, mientras lanzaba múltiples hits. Hoy, en su cumpleaños número 37, exploramos por qué la artista se alejó de los micrófonos.

La intérprete de “Complicated” comenzó su carrera en 2001, cuando fue descubierta por L. A. Reid, por quien firmó un contrato con Arista Records. Hasta el día de hoy ha lanzado seis discos de estudio, incluyendo The best damn thing, de 2007. El video musical del sencillo “Girlfriend” fue el primero en alcanzar el millón de vistas en YouTube.

En 2014 empezaron los problemas de salud de la artista, durante una gira por su quinto álbum. Tras consultar con varios médicos fue diagnosticada con la enfermedad de Lyme . Esta es una afección infecciosa que se contrae por la picadura de una clase de garrapata. Sus efectos pueden comprometer el corazón y sistema nervioso del infectado, e incluso llegar a causar problemas cognitivos y en el habla.

Avril contó que luchó contra la enfermedad con antibióticos y hierbas por dos años. Sin embargo, pasaba la mayoría del tiempo en cama. “Una noche pensé que me estaba muriendo y lo acepté”, contó la cantante. Pero este episodio la llevó a componer su más reciente álbum, Head above water.

“Mi mamá se acostó conmigo en la cama y me abrazó. Sentí como si me estuviera ahogando. En voz baja, recé: ‘Dios, por favor ayúdame a mantener mi cabeza fuera del agua’. En ese instante comenzó la escritura de canciones de este álbum. Fue como si hubiera tocado algo, una experiencia muy espiritual. Las letras me inundaron a partir de ese momento”, recordó Lavigne.