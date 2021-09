Melissa Klug sorprende en Instagram con foto de recuerdo: “Ahí tenía 16 añitos”

Melissa Klug se encuentra en el ojo público luego de anunciar su compromiso con el futbolista Jesús Barco a inicios de septiembre. Desde entonces, sus seguidores se mantienen más atentos a sus redes sociales, donde suele compartir infidencias de su día a día. Recientemente, la popular chalaca sorprendió al publicar una fotografía sacada del baúl de los recuerdos, y generó halagos en las redes sociales.

A través de su perfil de Instagram, Melissa Klug publicó en sus historias una instantánea en la que se luce al lado de una de sus mejores amigas de la infancia , quien compartió la imagen inicialmente.

“¡Dios santo, amiga! Me la sacaste del baúl, ahí tenía 16 añitos”, comentó emocionada la ‘Blanca de Chucuito’.

Melissa Klug suele compartir su día a día con sus miles de seguidores por medio de las redes sociales. Foto: Melissa Klug / Instagram

Melissa Klug asegura que le encantaría tener un hijo con Jesús Barco

Melissa Klug atraviesa un feliz momento personal al lado de su prometido, Jesús Barco, con quien no descarta convertirse en madre por sexta vez. En una secuencia de preguntas y respuestas de redes sociales, la expareja de Jefferson Farfán reveló que aún alberga la ilusión de tener un nuevo bebé.

Ante la pregunta de si le gustaría volver a ser madre, Klug no evitó responder y aseguró que sí quiere tener un hijo con el jugador del Club Carlos A. Mannucci. “Sí, me encantaría”, contestó. Además, la influencer de 37 años aseveró que no tiene ninguna preferencia por tener un niño o niña: “Lo que Dios mande”, añadió.

Melissa Klug es madre de las influencers Gianella Marquina, Samahara Lobatón, Melissa Lobatón, Adriano y Jeremy . Además, es abuela de la pequeña Xianna.