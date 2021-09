Los 28 años de Rosalía: un recorrido por su prestigiosa intervención en el ritmo urbano

Rosalía significa “llena de flores” y también “guirnalda de flores”. Lo cierto es que a la cantante catalana, de voz aguda y prolongadas uñas de gel, el nombre le calza tanto como lo hace el rojo intenso de sus trajes. Rosalía Vila Tobella cumple 28 años y ya aloja en su trayectoria el orgullo de haber recibido en Los Ángeles el Premio Grammy al mejor disco latino de rock, urbano o alternativo gracias a su álbum El mal querer.

Sus inicios

Empezó a cantar en lugares públicos a los 13 años y, desde entonces, incluso sin ser andaluz, se vinculó con el flamenco. En una entrevista para el diario El País, Alejandro Sanz confesó que se sorprendió mucho cuando escuchó la voz de Rosalía por primera vez: “Tenía un quejidito, un llanto muy peculiar. Me encantó desde el minuto uno porque no me sonaba a nadie. El flamenco es mi raíz y reconozco a un igual cuando le veo, a alguien que siente las mismas cosas que yo”.

Pero para que la fuerza de su nombre alcance un reconocimiento en el mundo artístico, Rosalía tuvo que recuperarse de una operación a las cuerdas vocales cuando tenía 17 años. Dos años después, cuando ya estuvo segura de su mejoría, empezó a instruirse en la Escuela Superior de Música de Cataluña: decidió —haciendo gala de su tenacidad— formarse en el cante jondo, es decir, en el flamenco.

Los Ángeles, su primer disco

En febrero de 2017 sale a luz Los Ángeles, el primer álbum, un logro que la sacó del anonimato y la puso no solo frente a los ojos del personal de Sony y Universal, sino también frente a un público joven que descubría en ese género simbólico de la cultura andaluza una posibilidad de preferencia.

Desde su presentación en Casa Patas, el teatro flamenco, ha acumulado distinciones de altura —”Esto vamo’ a arrancarlo con altura / el dembow lo canto con hondura / dicen una estrella, una figura”—: dos premios Grammy Latinos por “Malamente” y cinco por su segundo álbum El mal querer. Se trata de una mezcla de condecoraciones y talento que la han convertido en la artista española con más galardones otorgados a un único trabajo por la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación. Además, ha obtenido dos premios MTV Video Music Awards.

PUEDES VER Rosalía está a puertas de celebrar su cumpleaños número 28 y tuvo fiesta adelantada

Referente en la música urbana

Después de su visibilidad, los sonidos con que Rosalía ha interpretado sus canciones han sido tan cambiantes como sus atuendos de estilo streetwear. Ella combina el flamenco con la electrónica, el trap y el rap, y ha conseguido así crear su propio ritmo y convertirse en un referente de la música urbana hispana.

En “Malamente”, la primera canción de El mal querer, evidenció su arte para fusionar los géneros. Hubo palmas, un teclado eléctrico, clips de cultura española y coreografías enérgicas, además de una letra que refleja el tono flamenco, la base de su carrera: “Aunque no esté bonita / la noche, ¡Undivé! / vi’ a salir pa’ la calle / en la manita los aros brillando / en mi piel los corales”.

Desde entonces no hubo marcha atrás: su intervención en el estilo urbano es un sello tan conocido como su nail art, “el más extremo que se pueda imaginar”, según la revista Vogue España. Este mismo medio también calificó a la cantante como un “mito planetario”.

Colaboraciones

Su flexibilidad artística la ha llevado a enumerar dentro de su repertorio musical algunos temas con artistas de talla mundial. Cantó “La noche de anoche” con Bad Bunny, “Blinding Lights” con The Weeknd, “Barefoot in the Park” con James Blake, “Lo vas a olvidar” con Billie Eilish”, “Con altura” y “Brillo” con J Balvin, “Yo x ti, tú x mí” con Ozuna, “Antes de morirme” con C. Tangana, “TKN” con Travis Scott y últimamente “Linda” con Tokischa.

La destreza de Rosalía no tiene pausa y hoy, en su cumpleaños número 28, después de haber posado en la alfombra roja de los premios Billboard Latinos con un vestido amarillo de Pierpaolo Piccioli, brilla más que nunca. En una entrevista para el diario El País aseguró que su cometido es hacer música: “Habrá veces que acertaré más y otras menos porque lo voy a emprender con riesgo. Como hasta ahora. No sé hacerlo de otra manera”.