Global Citizen Live 2021: ¿cuándo ver y quiénes son los artistas que participarán en el concierto?

El Global Citizen Live 2021 es un evento que busca convocar a los gobernantes, grandes empresas y a los filántropos con el fin de trabajar juntos en defensa del mundo y vencer a la pobreza, así como para que se concentren en las amenazas más urgentes. En esta edición que es organizada por Hugh Evans, un filántropo empresario australiano, Global Citizen Live tiene como objetivo realizar la campaña Un plan de recuperación para el mundo, a través de la cual se buscará reanudar el proyecto de educación para todos, defender el planeta, que haya equidad, así como acabar con la crisis de hambre y ayudar a combatir la COVID-19.

¿Quiénes son los artistas que estarán en el Global Citizen Live 2021?

Este evento tendrá una duración de 24 horas y contará con actuaciones que se llevarán a cabo en distintas partes del mundo, como Lagos, Nueva York, Los Ángeles, París, Londres, Río de Janeiro, Sídney y Seúl, por lo que podrán participar muchos artistas. Serán alrededor de 70 personalidades las que ofrecerán una presentación.

Global Citizen Live 2021: line-up

Entre las estrellas que estarán durante el evento de streaming están: Jennifer López, Ed Sheeran, Elton John, BTS, Adam Lambert, Metallica, Billie Eilish, 5 Seconds of Summer, Ozuna, Alessia Cara, Alok, Andrea Bocelli, Angélique Kidjo, Black Eyed Peas, Burna Boy, Camila Cabello, Charlie Puth, Christine and the Queens, Criolo, Coldplay, Cyndi Lauper, Davido, Deborra-Lee Furness, Delta Goodrem, Demi Lovato, Doja Cat, Duran Duran, , Fatma Said, Femi Kuti, Green Day, H.E.R, Hugh Jackman, Jon Batiste, Keith Urban, Kylie Minogue, Lang Lang, Liniker, Lizzo, Lorde, Made Kuti, Måneskin y muchos más.

Afiche oficial del Global Citizen Live 2021

Global Citizen Live 2021: horarios

Global Citizen Live para América Latina

Global Citizen Live 2021 en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras : 11.00 a. m. del 25 de setiembre

Global Citizen Live 2021 en Perú, México, Colombia y Ecuador : 12.00 p. m. del 25 de setiembre

Global Citizen Live 2021 en Bolivia, Puerto Rico y Venezuela : 1.00 p. m. del 25 de setiembre

Global Citizen Live 2021 en Argentina, Chile, Brasil y Uruguay : 1.00 p. m. del 25 de setiembre

Global Citizen Live 2021 en España: 7.00 p. m. del 25 de setiembre

Global Citizen Live 2021: canales de transmisión

El Global Citizen Live 2021 se podrá ver por:

Trailer de Global Citizen Live 2021