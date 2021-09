Paula Arias: exnovia de Eduardo Rabanal asegura que él le dijo que “todo es armado”

La cantante de salsa Paula Arias y su pareja, el futbolista Eduardo Rabanal, continúan dando de qué hablar luego de que Magaly TV, la firme difundiera un ampay que pone en evidencia las muestras de cariño entre el deportista y su exnovia María Fernanda. Esta vez, fue la joven quien rompió su silencio y mostró unos comprometedores chats.

Según contó María Fernanda, Eduardo Rabanal le pide de manera insistente volver a convivir con ella, pese a que tiene una relación con la líder de Son Tentación.

Mencionó que en febrero de este año, el futbolista le propuso matrimonio, pero ella lo rechazó y terminaron; sin embargo, él continúa buscando una reconciliación.

“En febrero, me propuso matrimonio y simplemente era de mi decisión aceptar o no, era mi decisión aceptar o no por lo mismo que yo ya lo conozco porque venían pasando cosas y cosas. Yo decido terminar con esto y cada uno hizo su camino”, expresó.

La joven, quien también es madre del hijo de Eduardo Rabanal, aseguró que el novio de Paula Arias le dijo que su relación con la salsera es falsa.

“Eso es lo gracioso, que teniendo una relación pública quiere mantener otra relación paralela y me dice que no tiene nada con ella, que no sé cómo funciona todo eso de la farándula, que todo es armado, que quiere darse un tiempo ”, agregó.

En los chats que mostró para Magaly TV, la firme, el futbolista le pide pasar una noche con ella en su casa. “De mi parte, completamente negativo porque también no acepto que pueda pasar algo más, durante todo este tiempo ha insistido... quiero dejarlo ahí”, sostuvo María Fernanda.