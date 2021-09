Melissa y Tepha Loza se reconcilian: historia de por qué se pelearon las hermanas Loza

Las mediáticas hermanas Melissa Loza y Tepha Loza le deben su fama, sobre todo, a Esto es guerra. Tras haberse producido su reconciliación, cabe recordar que su rencilla data desde el año 2015, cuando la menor de ambas hermanas acusó a la popular ‘Diosa’ del reality de concursos de “coquetear” públicamente con su novio en una fiesta. Desde aquel momento, ninguna cruzó palabra con la otra.

Este distanciamiento permaneció incluso en sus reuniones familiares. La ‘Diosa’ del programa de América Tv no le perdonó que saliera en señal abierta a acusarla de esa manera. Sin embargo, luego del fuerte accidente sufrido por Elías Montalvo, las hermanas Loza se reconciliaron tras seis años.

Tras seis años, las hermanas Loza pudieron pasar la página y darse un emotivo abrazo en EEG. Foto: Captura / América TV

La dolorosa historia nació debido a este escándalo, pero la situación empeoró más unos años después cuando la madre de ambas acusó a la pareja de la chica reality de estar involucrado en el mundo de las drogas y de mantener a su hija secuestrada.

Luego del tiempo transcurrido con su relación agrietada y de esquivarse en todo momento, ambas se vieron las caras de nuevo en Esto es guerra, reality en el que Melissa ninguneó a Tepha. La tensión fue evidente desde un inicio.

En el 2015, Tepha Loza acusó de manera ofuscada que su hermana había bailado de modo inapropiado con su pareja de ese entonces. Además, indicó que a Melissa no le importaba que su relación amorosa haya sido larga.

“El hecho de dudar de mi hermana es fuerte, créeme que estoy bien así, con el corazón acelerado a mil. Tú sabes que Melissa es bien coqueta”, declaró Tepha Loza en el programa de Magaly Medina aquel entonces.

En el mismo año, Melissa Loza tenía una gran popularidad en el reality y se mantenía como una de las figuras más fuertes del espacio. Por su parte, Tepha había ingresado a Combate, donde empezó a hacerse conocida y también hacía público todas las diferencias que mantenía con su hermana mayor.

La ‘Diosa’ del EEG no dudó en salir al frente y arremeter contra su hermana luego de que de la filtración de unos audios en donde se escucha a Spheffany Loza consultarle al mediático Ricardo ‘Zorro Zupe’ si sabía si había ocurrido algo entre Melissa y su pareja en una discoteca.

En respuesta, la mayor de las Loza publicó un mensaje directo a su hermana en donde expresaba su sorpresa por todo lo que escuchó en los audios. En este material, Spheffany incluso señalaba que su hermana mayor mantenía con los hombre una actitud “bien coqueta”.

“¡No entiendo cómo una hermana puede tratar de destruir a otra hermana siendo de la misma sangre! No entiendo pero hay un Dios que todo lo ve”, fue lo que había escrito Melissa Loza en aquel entonces en sus redes sociales.

Alejamiento y comparaciones entre las hermanas Loza

Tras la pelea, Melissa se alejó totalmente de Tepha. Además, la ‘Diosa’ se siguió mostrando junto con la expareja de su hermana menor, lo que motivó la ofuscación de la modelo al punto de volver a salir al aire llorando para arremeter contra su hermana de nuevo. “No es justo que yo tenga que llorar, sufrir y hacerme tanto daño. Si yo empecé con esto es porque desde la misma boca de Freddy salieron muchísimas cosas que no me cuadraron”.

Posteriormente, la modelo y su hermana quisieron llevar la fiesta en paz, pues Tepha ingresó a Combate, mientras Melissa se consolidaba como la mejor guerrera en el reality de América TV.

Unos años después, Melissa Loza decidió retirarse de Esto es guerra para dedicarse a otras labores y confirmar su relación con su actual pareja y padre de sus hijos. Tepha ingresó al espacio producido por Pro TV y aclaró que no llegaba al programa a reemplazar de nadie. Por lo que estalló cuando fue comparada con su hermana semanas después.

“Creo que hasta el día de hoy no pueden superar que Melissa no está acá y quieren volverme una Melissa y no va a ser así, porque yo me estoy ganando mi puesto acá y no he venido a reemplazar a nadie, yo soy Spheffany Loza”, dijo la guerrera.

Desde su ingreso a EEG, Tepha Loza buscó hacerse un nombre propio lejos de la sombra de su hermana Melissa. Foto: GLR

Tras esto, la disputa entre hermanas se volvió a encender cuando Melissa minimizó el ingreso de su hermana a EEG. La ex chica realitymodelo sostuvo que no tenía la trayectoria suficiente. “A ella le falta un poquito más, no tiene la trayectoria, pero esto es un inicio. Si va por el buen camino, lo hace bien y es empeñosa, puede lograr sus objetivos”, añadió.

La madre de las hermanas Loza se involucra

La mamá de las Loza también sumó a esta riña cuando asistió al programa de Magaly Medina y acusó a la actual pareja de Melissa de mantenerla secuestrada y de estar involucrado en cosas de dudosa reputación, como drogas. La situación hizo que la integrante del reality perdiera a muchos de sus auspiciadores y le cancelaran un proyecto de viaje ya firmado. Como si no bastara, su pareja fue detenido y pasó varios días en la carceleta.

Melissa optó entonces por el silencio y el alejamiento total de su familia materna. La ‘Diosa’ llegó a llorar en televisión argumentando que no podía creer que su madre “se preste” para hacerle daño solo porque no estaba de acuerdo con su relación amorosa. Además, aseguró que entablaría una demanda contra las personas que la señalaron como adicta y habrían mentido.

Tepha Loza defendió a su madre, lo que acrecentó más las diferencias entre ambas hermanas y al interior de la familia. Ninguna de las implicadas quiso agregar más declaraciones tras la polémica.

Demandas en la familia Loza

Tras dos años del escándalo, Melissa y su pareja se presentaron ante Milagros Leiva y confirmaron que habían demandado a todas las personas involucradas por difamación y calumnia en agravio de ellos. Además, dijeron que, pese a que su mamá había pedido perdón y hasta envió una carta notariada donde revelaba que había sido manipulada para afectar a su hija, la exmodelo decidió no involucrarse más con su madre.

En los momentos más difíciles, Melissa Loza se refugió en su propia familia, como la compañía de su hija Flavia. Foto: Flavia Loza / Instagram

“Se empezó a hacer justicia porque le gané esa querella al señor Pedro Barandarián por difamación agravada y el pago de 150.000 soles de reparación civil”, indicó Melissa. “Fue una historia maquiavélica, terriblemente orquestada por este sujeto y monitoreada con él, su hermano y mi madre. Tenemos muchas pruebas de las personas que están involucradas en este caso”.

“En realidad, he perdido mi trabajo, contratos con diversas marcas, han afectado terriblemente mi proyecto de vida, laboralmente, psicológicamente, como madre, como mujer, no solo me han hecho daño a mí, sino a mi hija mayor”, añadió.

Reiteró que el daño que le hicieron no fue solo para ella, sino también para su familia. “No tengo ni siquiera una palabra para decirte lo que sentí y cómo me sentí. Si no fuera por Dios y por mi hija en ese momento, por mis hijas, tal vez no estaría acá”.

“Hoy tengo a mi familia, que gracias a Dios uno puede escoger ya estando en vida, porque cuando uno nace no escoge a su familia. Hice mucho por muchos miembros de mi familia. Me sorprende mucho que mis hermanos sabiendo todo no hayan frenado a mi mamá. No logro entender. Yo me he alejado de toda mi familia. Es un reinicio de mi vida. Mi vida llegó hasta ahí, se quebró y empecé de cero, así fue”.