Laura Bozzo desde la clandestinidad dice que no irá a la cárcel: “Puede que sea naca, pero ratera jamás”

Tras más de un mes desaparecida, Laura Bozzo volvió a pronunciarse desde la clandestinidad. A través de su cuenta oficial de Twitter, la llamada ‘Abogada de los pobres’, quien está prófuga de la justicia por el delito de fraude fiscal, indicó que cumplirá con el pago de 13 millones 769 mil pesos que adeuda al Servicio de Administración Tributaria (SAT) en México. Además, dejó claro que no piensa ir a la cárcel.

“Siento no haber cumplido, entendí que tenía tres años para hacerlo y si no me presenté es porque por mis problemas de salud avalados por médicos, era una sentencia anticipada. El SAT quiere que pague, pero, ¿cómo hacerlo encerrada? Lo que se deba se paga”, señaló la presentadora, quien ha recibido el respaldo de su expareja Cristian Zuárez.

Laura Bozzo se encuentra en la clandestinidad luego de ser acusada por la justicia mexicana.

Tras emitir dicha publicación, Laura Bozzo se convirtió en blanco de duras críticas en Twitter; sin embargo, decidió no quedarse callada y respondió de manera contundente a sus detractores. “Puede que sea naca, pero ratera jamás”, aseveró. “Jamás pagué fortunas de impuestos con mi nombre”, añadió en otro de sus tuits la exfigura de TV Azteca en México.

Laura Bozzo: ¿cuál era su millonario sueldo en TV Azteca?

Días atrás, un productor reveló cuál era el millonario sueldo que ganaba Laura Bozzo cuando estaba al frente del exitoso talk show en la cadena TV Azteca.

“Le volví a dar auge a su carrera. Ella estaba destruida, sin pasaporte para salir de Perú, y le remonté su carrera en México desde cero y la hizo cenizas. En Azteca, Laura llegó a ganar 100.000 dólares al mes”, manifestó el realizador para la revista TV Notas.

