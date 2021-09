Gian Piero Díaz tras caída de Elías Montalvo: “Está hablando como un loro en la ambulancia”

En el reciente programa del reality show de América Televisión Esto es guerra, el concursante Elías Montalvo preocupó a todos sus compañeros y a todos los televidentes tras sufrir un accidente en una competencia. Él se cayó desde una altura de 40 metros y chocó contra el piso debido a que su arnés tuvo desperfectos.

Ante ello, los conductores de EEG Gian Piero Díaz y Johanna San Miguel fueron duramente criticados en redes sociales, pues no informaron de inmediato lo que sucedió. Al principio mandaron a cortes comerciales y luego regresaron como si nada continuaron con el programa. No obstante, antes de finalizar sí dieron detalles de lo que había sucedido.

Gian Piero Díaz y Johanna San Miguel, contaron cómo se encontraba Elías tras la estrepitosa caída que sufrió: “queremos aclarar que Elías está estable, está bien. Está en observación. Si no hemos dicho nada es porque para nosotros también fue una sorpresa. Él ha sido trasladado en ambulancia, ha salido caminando del estudio. No queríamos adelantar algo porque si decíamos que no tenía nada y luego traía alguna consecuencia, íbamos a caer en una falsedad”.

Gian Piero Díaz incluso bromeó sobre Elías: “Está hablando como un loro, está bien, mueve todo lo que tiene que mover”, añadió e indicó que hoy esperan tener mayores detalles al respecto y dar mejores noticias.

Más tarde el conductor de EEG utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje al chico reality Elías Montalvo. A través de su cuenta de Instagram compartió un extenso mensaje junto a un video que grabó del programa La banda del Chino.

“Gracias a Dios, Elías está bien, pude hablar con él, y le dan de alta en una hora. Está de buen ánimo y riéndose mucho. Sigue hablando como loro, y ahora más tranquilo después de un gran susto. Esto era lo único importante, esto y la tranquilidad de su familia”, escribió Díaz.