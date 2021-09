Elías Montalvo tras sufrir caída en Esto es guerra: Tengo un angelito que me cuida mucho

Luego de caer 40 metros en Esto es guerra (EEG), Elías Montalvo causó angustia entre los seguidores del reality de competencia y entre sus propios compañeros del programa. A la mañana siguiente, todo parece indicar que el guerrero se encuentra bien, pues aprovechó las redes sociales para pronunciarse desde la clínica donde guarda reposo.

El joven tiktoker indicó que no sufrió ninguna lesión. Sin embargo, precisó que seguirá en el centro médico en observación y que su objetivo es regresar “más fuerte” al programa.

“¿Qué tal amigos? Hago esta historia para decirles que me encuentro estable, gracias a Dios tengo un ángel de la guardia que me cuida mucho siempre”, expresó Montalvo a través de sus Instagram stories.

Además, el médico le informó que los resultados de sus exámenes fueron positivos. “No tengo ninguna fractura. Me sacaron tomografías, radiografías en el pie, en las piernas, en la columna, en todos sitios y estoy bien”, añadió el tiktoker.

“Simplemente ha sido un golpe en el pie izquierdo, el cual me vendaron. El otro pie está bien, y de ahí no me duele nada”, señaló Elías Montalvo, para luego agradecer a los fans que se preocuparon por él. Y anunció que espera volver a Esto es guerra.

Montalvo sufrió una aparatosa caída desde uno de los juegos de altura durante la emisión en vivo de Esto es Guerra, lo cual desató la preocupación y el temor de los telespectadores. Ante esto, Montalvo fue trasladado en una ambulancia a una clínica particular, donde ha sido sometido a toda clase de exámenes para descartar alguna lesión de consideración.

Como reportó América TV, un operador soportó manualmente la llamada ‘línea de vida’ que sujetaba al tiktoker, mientras que impactó contra un triplay y no contra el suelo.

América TV “lamenta profundamente” lo sucedido en Esto es guerra, según comunicado

Durante horas de la madrugada de este miércoles 22, América TV compartió a través de su cuenta de Twitter un comunicado donde “lamenta profundamente lo ocurrido en el programa Esto es guerra”.

El texto también señala que se les ha informado que Elías “solo sufre de contusiones leves” y ya sería dado de alta. Para finalizar, el medio de comunicación reitera su compromiso por la seguridad y bienestar de colaboradores e invitados.

“Haremos una minuciosa revisión para determinar las causas de lo ocurrido y, sobre todo, evitar que se repitan situaciones similares como esta en el futuro”, concluye.

