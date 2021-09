Nicola Porcella busca ofertas laborales tras fin de Guerreros 2021: “Hay un par de proyectos”

Guerreros México 2021 llegó a su fin hace unos días atrás y tuvo a Nicola Porcella como uno de los protagonistas principales de la final. El peruano no pudo vencer a su rival durante una dinámica, lo que decretó la victoria de las ‘cobras’, quienes se coronaron bicampeones del reality mexicano.

Ahora, con el final de la competencia, el exintegrante de Esto es guerra se encuentra en la búsqueda de nuevas ofertas laborales y reveló que cuenta con algunos proyectos a consideración. Eso sí, Nicola aseguró que seguirá viviendo en México y que, además, buscará llevar a su hijo Adriano por al menos 15 días.

“Sí, me quedo en México. La verdad es que estoy súper contento acá, hay un par de proyectos que espero se den, que me acaban de llamar justo, y vamos a darle, a darle con todo, y esperar para traerme a Adri por lo menos un par de semanas, pero sí, me quedo acá en México a vivir”, indicó durante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

Ante la pregunta de un seguidor durante esta rueda de consultas, Nicola Porcella aseguró que las chances de ingresar a un reality de baile son complicadas; sin embargo, no descartó totalmente dicha posibilidad. Por otro lado, el panorama cambia cuando se trata de las competencias de fuerza y resistencias, ya que afirmó que le gustaría ingresar a dos programas en especial.

“El baile no es lo mío, tendría que tener una súper pareja de baile, pero sería un reto bonito de hacer acá en México. Sí, me gustaría, pero sí necesitaría un súper coach y una gran pareja”, precisó.

“Me gustaría (participar en) Exatlón Estados Unidos, pero Reto 4 elementos también. Siempre que lo veía, me encantaba, me encantaba, siempre he pensado cómo será pasar (por) esas pistas”, agregó.