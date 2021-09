Elías Montalvo: quién es el chico reality que cayó a más de 40 metros en Esto es Guerra

Elías Montalvo cayó desde unos 40 metros de altura luego de perder en uno de los juegos de Esto Es Guerra. Pese a tener implementos de seguridad, Montalvo dio muestras de dolor segundos después de haber impactado contra el piso. La última notificación que dio Gian Piero Díaz fue que Elías salió caminando del set y fue llevado a un centro médico para que le hagan los respectivos chequeos.

Además, explicó que no dieron detalles de la situación en la cual se encontraba el participante inmediatamente después de ocurrido el accidente. “Si nosotros no hemos dicho nada es porque para nosotros también ha sido una sorpresa. De inmediato ha sido trasladado en una ambulancia. No queríamos adelantar nada sin saber . Mañana tendremos mayor información”, detalló el conductor.

¿Quién es Elías Montalvo?

Elías Montalvo es un popular tiktoker que cuenta con más de 600.000 seguidores en dicha red social. Sin embargo, su incursión en las redes se dio en julio de 2019 cuando comenzó a subir contenido en Instagram, en donde sus fotografías e historias le han hecho ganar 70.000 seguidores.

En TikTok publicó su primer video en marzo del 2020. En dicha publicación se le observa realizando un baile. “No soy bueno bailando pero bueeee...”, fue el texto que acompañó al trend. Esa fue la primera de muchas publicaciones y gracias a eso ha conseguido un gran número de fans.

Antes de ingresar a Esto es guerra, Montalvo fue parte del programa El reventonazo de la Chola como anfitrión . Además, Elías tiene un negocio de ropa By Elias Montalvo, el cual continúa vigente.

¿Cómo ingresó Elías Montalvo a Esto Es Guerra?

La gran oportunidad de Elías Montavo se dio en la secuencia “TikTokers: los rivales” del reality Esto es guerra. Su pareja de baile fue Rosangela Espinoza y juntos alzaron la copa de la sección.

“No soy un bailarín profesional, entré a Guerra de TikTok con los pasos básicos, pero aprendí a desarrollarme en el baile. Con el premio pude invertir en mi marca de ropa y sacar una nueva colección. Creo que es un camino largo y voy a seguir preparándome para seguir dando que hablar”, dijo el joven en esa oportunidad.

En junio del 2021, Montalvo y su compañero Alejandro Pino fueron invitados a la gran semifinal de EEG y lograron un buen desempeño. Y finalmente en la nueva temporada, fue presentado como nuevo integrante del reality.