Dayanita le responde a la mamá de su supuesto hijo: “A mí el dinero no me hace”

La actriz cómica Dayanita se presentó en el programa de Andrea Llosa, donde reveló que desea saber si un niño de 10 años que vive en Pucallpa es hijo suyo. Pamela Gómez, madre del pequeño, no permitió que se haga la prueba de ADN y aseguró que la artista ha armado todo el caso en televisión para ganar dinero.

“Todo lo que habla es mentira, es para ganar un sencillo. Todo es mentira. Pero sí la alojé en mi casa cuando su papá la botó”, expresó la progenitora para el reportero de ATV.

Dejó entrever que la versión de Dayanita sobre sus vivencias con su padre habría sido falsa. “Que ella bailaba y su papá le pedía la plata es mentira. Dile que se acerque a Pucallpa, sabe dónde es mi casa, estoy tranquila”, agregó la mujer.

Tras escuchar las declaraciones de Pamela Gómez, la actriz de JB en ATV se mostró furiosa al aclarar que no necesita mentir para obtener dinero. Mencionó que ha trabajado desde su niñez y que no jugaría con un tema tan delicado que involucra a un menor de edad.

“Si ella dice que yo estoy armando algo para ganarme un sencillo, a mí el dinero no me hace. Así tenga o no, siempre supe trabajar, he vendido miles de cosas, vendí dulces, alfajores, bailaba en las calles, he trabajado demasiado. Armar algo y para jugar con un niño... Está muy equivocada”, expresó.

“No es que yo quiero quitárselo, simplemente quiero quitarme la duda y, si es mi hijo, quisiera darle todo”, agregó con la voz entrecortada.

La conductora Andrea Llosa le dijo que hay muchas personas que se preguntan por qué recién quiere acercarse al niño después de 10 años. En seguida, Dayanita mencionó que lo cuidó cuando era un bebé, pero luego lo alejaron de ella.

“Eso es lo que piensa la gente. Siempre lo dije, si tengo un hijo, no lo niego, pero siempre quedan dudas. (...) No es porque ya está grande (el niño), yo lo quiero buscar, porque desde pequeño yo estuve detrás de él. Yo solo quiero verlo”, sostuvo.