Daniella Álvarez recuperó el movimiento de su pie derecho: “Me dijeron que no podría”

La representante colombiana del Miss Universo 2012, Daniella Álvarez, quien perdió una de sus piernas como consecuencia de una isquemia, compartió por sus redes sociales una gran noticia que alegró a sus fieles seguidores. La modelo anunció que ha recuperado el movimiento de su pie derecho, pese a que los exámenes médicos indicaban que no podría volver a moverlo.

La ex reina de belleza y también presentadora del programa Desafío: The Box tuvo una intervención quirúrgica en el 2020, luego de que le encontraran una masa anómala en el abdomen.

Un mes después, Daniella Álvarez tuvo complicaciones y se sometió a diversas operaciones, pero tuvieron que amputarle la pierna izquierda. En tanto, la otra extremidad se quedó sin movimiento.

Aunque el 2020 fue un año muy difícil para ella, la presentadora volvió a sonreír, ya que gracias a diversas terapias logró recuperar el movimiento de su pie derecho.

“¡Que ganas de compartir estos momentos con ustedes! El año pasado les conté que según mis exámenes médicos no había actividad neurológica y que no podría volver a mover mi pie. Aún así decidí continuar con mis terapias sin importar el pronóstico, porque para mí solo Dios y mi voluntad de avanzar podrían determinar el resultado. Así que no ha habido un día en que no haga algo por mi pie”, señaló al inicio de su post.

Luego, Daniella Álvarez mencionó que nunca perdió la esperanza y agradeció a diversos especialistas por su ayuda y su esfuerzo en su mejora.

“Gracias a Dios, porque me llenas de fuerzas y ánimo para nunca desfallecer en el intento. Hoy ya estoy moviendo mi pie en todas las direcciones, aún me falta fuerza pero ahí voy. Les comparto estos videos a ustedes que siempre me han acompañado con tanto amor en el proceso y vean mis logros”, añadió.