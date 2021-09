Aleck Acaiseid, novio de Lesly Reyna: “Los medios no respetan mi identidad de género”

La ex miss Perú Lesly Reyna recientemente se comprometió con Aleck Acaiseid, un hombre transgénero de origen chileno trans. Ambos anunciaron oficialmente su noviazgo en el programa Amor y fuego. Él es un estudiante de ingeniería que se encuentra en la última etapa de su transición. La pareja comparte abiertamente su amor en redes sociales .

La pareja lleva diez meses de relación. Reyna explicó en el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre que, cuando se conocieron, él “se vestía igual, era igualito, pero todavía no se había cambiado el género. La trataban con su exnombre”, refiriéndose a su nombre legal, el que le fue asignado a su nacimiento.

Sin embargo, el chileno hizo énfasis en que se identifica y es un hombre. En sus redes sociales también ha reclamado cómo medios peruanos no respetan su identidad de género, como el programa de Willax, que ha insistido en llamarle con pronombres con los que no se identifica.

¿Cómo referirse a una persona trans?

Conversamos con la lingüista Loreta Alva, especialista en temas de género, sobre la nomenclatura que se debe utilizar en casos como este. Explicó que usar adecuadamente los pronombres preferidos por una persona es una muestra de humanidad. Detalló que “el nombre es una parte fundamental de la construcción de un sujeto: es reconocerle al otro su identidad y su validez como ser humano”.

Ella resaltó que referirse a una persona trans por su nombre muerto, es decir, el nombre que se le asignó al nacer y ya no corresponde, “es una experiencia discriminatoria”. Además, mencionó que “es una cuestión de respeto” y que no hay necesidad de llamar a una persona por un nombre que no reconoce.

“La persona ya ha declarado o dado por sentado que quiere ser reconocida por un nombre especifico y el nombre anterior puede estar vinculado a experiencias dolorosas que la persona desea dejar atrás”, agregó.

La activista trans Leyla Huerta, quien también es directora de Féminas Perú, opinó que estos errores al referirse a Aleck Acaiseid “evidencian una falta de enfoque de género”. Explicó que es necesario reconocer la autopercepción que alguien tiene de su género, y que no hacerlo perpetúa la violencia al “recordar y decirle: Eres lo que yo digo que tú eres”.

Agregó que el mal uso del lenguaje contra Aleck evidencia “prejuicio, falta de empatía y morbosidad”. Consideró que se debería “evaluar a las personas en función a lo que vemos”, por lo que, si se percibe a alguien con el género masculino por su expresión de género, se le debería tratar como tal.

El futuro matrimonio de Lesly y Aleck

En una transmisión en vivo por Instagram, Lesly reveló que Aleck tiene un documento de identidad que lo reconoce como hombre, por lo cual podrían contraer matrimonio “en cualquier parte del mundo”. Su novio agregó que muchas personas piensan que no se pueden casar en Perú. “Asumen que soy mujer”, precisó, ya que, además, Perú no cuenta con una ley de identidad de género para poder hacer el cambio respectivo.

En este caso, como explica Leyla, también entra en cuestión el sexo legal. Señala que el cambio en el documento de identidad muestra cómo las normas deben ir cambiando de acuerdo a la evolución de la sociedad civil, y no quedarse en el sexo biológico asignado al nacer. Aclara que el DNI es una herramienta que ayuda a ejercer ciudadanía. Entonces, legalmente, Aleck es hombre y resulta “primitivo” tratarlo distinto.

Dónde denunciar acoso a la comunidad LGBTI

La Defensoría del pueblo reconoce que las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBT) “han sido sistemáticamente discriminadas y estigmatizadas debido a su orientación sexual e identidad de género”. Además, resalta que hace falta un marco normativo concreto a favor de esta comunidad, lo cual ha “generado la afectación de sus derechos fundamentales a la vida, integridad, identidad, salud, trabajo, educación, entre otros”.