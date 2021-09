Patricio Parodi y Luciana Fuster protagonizaron un apasionado beso para un avance de La academia y provocaron revuelo entre sus miles de seguidores. Tras esta controversial escena, los integrantes de Esto es guerra no han tenido problemas en compartir videos juntos en sus respectivas cuentas de Instagram.

A través de sus historias, el popular ‘Pato’ Parodi, quien semanas atrás confirmó su separación de Flavia Laos, enseñó cómo quedó su cuello tras la cachetada que recibió de parte de su compañera durante el rodaje. “Muchachos, aquí estamos grabando La academia. Tengo el cuello rojo... ¿Adivinen quién me tiró la cachetada?”, comentó.

Patricio Parodi y Luciana Fuster

Al escuchar las declaraciones del ‘guerrero’, Luciana Fuster se rió y le contestó de forma sarcástica: “Te la merecías... Chamba es chamba, ‘Patito’. Lo siento. Te tocó y ya. (Estás) rojo, casi morado”.

Finalmente, Patricio Parodi se burló de la respuesta de su compañera y señaló “Nada personal... dice”. Al oír esto, la influencer soltó una carcajada y salió de escena.

Patricio Parodi aclara vínculo con Luciana Fuster

Ante los constantes rumores sobre su vida sentimental, Patricio Parodi se pronunció sobre su vínculo con Luciana Fuster. Además, se mostró incómodo por las declaraciones del periodista Samuel Suárez, quien dijo que él estaba en coqueteos con la modelo.

“He aprendido que no tengo que darle explicaciones a nadie porque estoy soltero, puedo hacer lo que quiera. No voy a gastar mi tiempo explicándole a cada persona. (...) No hay que engañar al público, no puedes soltar información sin pruebas”, aseveró a las cámaras de América Espectáculos.

Instagram de Patricio Parodi

Patricio Parodi es uno de los chicos reality más activos en las redes sociales. El integrante de Esto es guerra suele compartir a diario imágenes de su trabajo y actividades recreativas.