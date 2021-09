Yolanda Medina cuadra a Edson Dávila por burlarse de su edad: “A mí me respetas”

La cantante Yolanda Medina y el conductor Edson Dávila protagonizaron un tenso momento en América hoy. Todo empezó cuando ella hacía un enlace en vivo junto a su compañera Lady Guillén desde los ensayos de Reinas del show.

El popular ‘Giselo’ le preguntó a la cantante de cumbia sobre el máximo exponente del tango, Carlos Gardel. En un momento, dejó entrever que ella lo había conocido en persona debido a su avanzada edad. Esto causó que la artista exprese su molestia.

Yolanda Medina no lo tomó como una broma y tuvo un fuerte cruce de palabras con Edson Dávila en plena transmisión del programa. “Yo te digo a ti, mi querido Edson Dávila, te tengo mucho cariño, pero te estás pasando de la raya, tranquilo conmigo respecto a la edad, yo no soy tu compañerita que está ahí contigo, a mí me respetas”, expresó.

“Conozco muy bien a Carlos Gardel porque soy una persona preparada y sé de música, ¿me entiendes?. Pero no por el hecho que tenga la edad, vas a estar recalcando a cada rato mi edad y burlándote. Conmigo, no es así”, agregó.

La fundadora de Alma Bella le pidió a ‘Giselo’ que no le vuelva a faltar el respeto y le recordó que no es su amiga para que tenga confianza con ella.

“Entre mujeres nos podemos molestar, pero creo que de un hombre a una mujer ya como que a mí realmente me molesta porque no tengo pelos en la lengua y no me gusta. Que sea la última vez que me tocas ese tema. Cuando a mí no me gusta que me digan algo te lo digo en tu cara y te lo digo a nivel nacional, no por prensa ni por titulares porque no me interesa. Titulares tengo hace 21 años por mi carrera, no los necesito”, sostuvo la cantante.

“No tengo ningún tipo de amistad contigo y no tienes derecho a que te bromees así conmigo”, fue lo último que dijo Yolanda Medina.