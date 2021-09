Shakira conmueve bailando con su padre por celebración de sus 90 años

La cantante colombiana Shakira compartió un tierno momento junto a su padre William Mebarak Chadid, tras la celebración por sus 90 años de vida. Mediante su cuenta de Instagram, la esposa de Gerard Piqué también le dedicó un emotivo mensaje a su papá.

En el video, que ya cuenta con cerca de 2 millones de likes, se ve a la estrella latina bailando muy alegre con William la canción “Anoche soñé contigo”. La intérprete de “Chantaje”, “Rabiosa”, entre otros clásicos también menciona en la descripción que le gustaría ser como su padre:

“Recordar cuán querido y celebrado es por todos los que le rodean me ha hecho reflexionar sobre mi propia vida, y preguntarme si algún día, como él, podré llegar a una edad avanzada, arropada de tanto y sincero amor”, escribió la artista de 44 años.

Shakira manifestó su admiración por el arduo trabajo que desempeño su padre a lo largo de su vida. Foto: composición LR/ Facebook Shakira.

Además, en su publicación la también embajadora de buena voluntad de UNICEF expresó que le gustaría ser recordada por el público “no por las canciones que he escrito, o las ideas que se me hayan ocurrido, no por mi huella artística, sino por mi legado humano”,

La cantante tiene en su ciudad natal de Barranquilla, desde hace años, su propia fundación “Pies Descalzos”, creada con el objetivo de brindar ayuda a toda la comunidad infantil desprotegida de la ciudad y de otros territorios menos desarrollados.

La intérprete de “Antología” también expresó que le encantaría que las personas cercanas a ella la consideraran como alguien que les dio alegría y apoyo, como Mebarak lo ha hecho con otros.

De igual manera, Shakira mostró la admiración que siente por su progenitor, destacando sus cualidades, logros y la trayectoria que ha tenido durante sus nueve décadas de vida.

“Ha sido un escritor, un alma creativa, dueño de una vastísima riqueza literaria, e intelectual, pero no es aquello precisamente lo que celebramos en su día entre boleros, globos y bebidas”, comentó dueña de “Don’t Wait Up”.