Said Palao confesó que sí quiere hijos con Alejandra Baigorria: “De todas maneras”

El pasado 8 de septiembre, Alejandra Baigorria fue protagonista de un divertido momento durante la celebración de su cumpleaños. En aquellas imágenes, la empresaria pidió, luego de soplar las velas, tener un hijo al lado de Said Palao, su actual pareja y también compañero en Esto es guerra.

Pues bien, luego de varios días, el chico reality respondió ante este pedido y aseguró que desea formar una familia con la influencer. No obstante, el joven aclaró que la chance de tener hijos todavía lo tienen planificado dentro de uno años.

“Claro en un futuro sí, de todas maneras (...) tampoco tan lejano, tampoco de acá a 10 años, pero sí en un futuro formar una familia”, indicó para En boca de todos. Luego, Said reveló que la pareja tiene una disyuntiva en cuanto al sexo de su futuro bebé, pues él quiere una mujer y Alejandra Baigorria busca un hombre.

Alejandra Baigorria mantiene un sólido romance al lado de Said Palao.

“No soy ajeno a tener una hijita y tampoco me molestaría. Es más, cuando he conversado con Ale a ella le gustaría tener un varoncito y a mí me encantan las mujercitas. Hay disputa, ella quiere una cosa y yo otra, pero con lo que venga estoy feliz”, añadió.

Said Palao le regaló una lujosa maleta a Alejandra Baigorria

Durante el cumpleaños de Alejandra Baigorria, Said Palao se lució con el regalo que le entregó a la empresaria, pues le obsequió una lujosa maleta. En el programa de Magaly Medina se reveló que este lujoso objeto esta valorizado en más de 11.000 soles.