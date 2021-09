Miss Perú: Lesly Reyna anuncia que se casará con su novio chileno transgénero

La modelo Lesly Reyna, a quien Jessica Newton, directora del Miss Perú, le quito la corona de Miss Perú Eco 2021 en febrero de este año, se presentó en el programa de Amor y fuego este viernes 17 de setiembre para anunciar sus planes de casarse con su novio Aleck Acaiseid Scolari Woolvett.

La pareja de la reina de belleza es un hombre trans de nacionalidad chilena, de 25 años, estudiante de ingeniería que se encontraría en su última etapa de transición, según explicaron ambos a las cámaras de Willax.

“Se vestía igual, era igualito, pero todavía no se había cambiado el género. La trataban con su exnombre”, explicó Lesly Reyna.

Conforme contaron, tendrían diez meses de relación, pero la mantenían en secreto hasta el momento.

“Cuando lo conocí, pues, lo vi y sentí amor, y sentí algo que nunca había sentido por nadie, así tan rápido”, manifestó.

Como se recuerda, fue precisamente al finalizar su participación en Miss Eco Internacional 2021, realizado en Egipto en abril de este año, cuando la exintegrante de El último pasajero reveló que era bisexual.

Por su parte, Aleck Acaiseid se mostró emocionado cuando contó cómo le propuso matrimonio: “Le dije que me quería casar con ella, que nos casáramos”.

En ese sentido, Lesly Reyna dijo sentirse dichosa con la posibilidad de casarse con su pareja.

“Estoy dispuesta a compartir mi vida con alguien que es de mi mismo género y me siento feliz y estoy feliz, y nunca me he sentido más cómoda con alguien”, expresó.

“Creo que el respeto va de la mano. Como nosotros respetamos, también pedimos que respeten”, finalizó.